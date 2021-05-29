https://ria.ru/20210529/vokzal-1734686382.html
В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный - РИА Новости, 29.05.2021
В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный
Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется и примет первых пассажиров в субботу, 29 мая. Он станет десятым по счету вокзалом Москвы. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T00:11
2021-05-29T00:11
2021-05-29T00:11
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_0:338:3041:2048_1920x0_80_0_0_e54e1a440ca2a4d80e7e0ce13fcea952.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется и примет первых пассажиров в субботу, 29 мая. Он станет десятым по счету вокзалом Москвы.Восточный вокзал войдет в транспортно-пересадочный узел "Черкизово" и объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.Вокзал примет 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, прибывавших ранее на Курский вокзал, в том числе "Стрижи" и "Ласточки", следующие из столицы в Нижний Новгород и Иваново. Также среди пассажирских составов, отправляющихся с Восточного вокзала, будут транзитные поезда в направлении Анапы, Адлера, Новороссийска, Ейска, а также Белгорода, Кисловодска, Тулы, Волгограда, Челябинска, Махачкалы, Владикавказа и других городов РФ.Пропуск поездов дальнего следования к Восточному вокзалу будет возможен за счет задействования третьего главного пути МЦК и на график движения по кольцу не повлияет.Чтобы найти новый вокзал в приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте РЖД, надо набрать Москва ВК Восточный (ТПУ Черкизово).Как ранее сообщали РЖД, с Курского вокзала по-прежнему будут отправляться: "Ласточка" № 717/718 Москва – Иваново; "Ласточка" №727/732 Москва - Нижний Новгород; "Сапсан" №757/771 Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород.
https://realty.ria.ru/20210504/premiya-1731107521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/19/1733791951_171:303:2498:2048_1920x0_80_0_0_80e799ba7c8c1c8d22c59c559ea050e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется и примет первых пассажиров в субботу, 29 мая. Он станет десятым по счету вокзалом Москвы.
Восточный вокзал войдет в транспортно-пересадочный узел "Черкизово" и объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.
Вокзал примет 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, прибывавших ранее на Курский вокзал, в том числе "Стрижи" и "Ласточки", следующие из столицы в Нижний Новгород и Иваново. Также среди пассажирских составов, отправляющихся с Восточного вокзала, будут транзитные поезда в направлении Анапы, Адлера, Новороссийска, Ейска, а также Белгорода, Кисловодска, Тулы, Волгограда, Челябинска, Махачкалы, Владикавказа и других городов РФ.
Пропуск поездов дальнего следования к Восточному вокзалу будет возможен за счет задействования третьего главного пути МЦК и на график движения по кольцу не повлияет.
Чтобы найти новый вокзал в приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте РЖД, надо набрать Москва ВК Восточный (ТПУ Черкизово).
Как ранее сообщали РЖД, с Курского вокзала по-прежнему будут отправляться: "Ласточка" № 717/718 Москва – Иваново; "Ласточка" №727/732 Москва - Нижний Новгород; "Сапсан" №757/771 Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород.