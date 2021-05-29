https://ria.ru/20210529/vokzal-1734686382.html

В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный

В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный - РИА Новости, 29.05.2021

В Москве откроется новый железнодорожный вокзал Восточный

Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется и примет первых пассажиров в субботу, 29 мая. Он станет десятым по счету вокзалом Москвы. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T00:11

2021-05-29T00:11

2021-05-29T00:11

москва

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новый железнодорожный вокзал Восточный откроется и примет первых пассажиров в субботу, 29 мая. Он станет десятым по счету вокзалом Москвы.Восточный вокзал войдет в транспортно-пересадочный узел "Черкизово" и объединит поезда дальнего следования, МЦК, метрополитен и наземный городской транспорт.Вокзал примет 27 пар пассажирских поездов дальнего следования, прибывавших ранее на Курский вокзал, в том числе "Стрижи" и "Ласточки", следующие из столицы в Нижний Новгород и Иваново. Также среди пассажирских составов, отправляющихся с Восточного вокзала, будут транзитные поезда в направлении Анапы, Адлера, Новороссийска, Ейска, а также Белгорода, Кисловодска, Тулы, Волгограда, Челябинска, Махачкалы, Владикавказа и других городов РФ.Пропуск поездов дальнего следования к Восточному вокзалу будет возможен за счет задействования третьего главного пути МЦК и на график движения по кольцу не повлияет.Чтобы найти новый вокзал в приложении "РЖД Пассажирам" или на сайте РЖД, надо набрать Москва ВК Восточный (ТПУ Черкизово).Как ранее сообщали РЖД, с Курского вокзала по-прежнему будут отправляться: "Ласточка" № 717/718 Москва – Иваново; "Ласточка" №727/732 Москва - Нижний Новгород; "Сапсан" №757/771 Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород.

https://realty.ria.ru/20210504/premiya-1731107521.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество