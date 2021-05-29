https://ria.ru/20210529/vertolet-1734690988.html

Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками

Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками - РИА Новости, 29.05.2021

Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками

Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:37

2021-05-29T03:37

2021-05-29T03:42

новое оружие россии

россия

ми-28нм

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/115870/63/1158706325_0:302:2931:1951_1920x0_80_0_0_92466b7bcdf540d804641a084b81c750.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.По его словам, "применение крылатых ракет существенно расширит боевые возможности Ми-28НМ в части высокоточного поражения командных пунктов противника, складов с оружием, других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы".Ни один другой вертолет в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения, отметил источник.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.

https://ria.ru/20210520/vertolet-1733093436.html

https://ria.ru/20210519/vertolet-1732937193.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ми-28нм, безопасность