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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210529/vertolet-1734690988.html
Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками
Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками - РИА Новости, 29.05.2021
Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками
Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:37
2021-05-29T03:42
новое оружие россии
россия
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.По его словам, "применение крылатых ракет существенно расширит боевые возможности Ми-28НМ в части высокоточного поражения командных пунктов противника, складов с оружием, других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы".Ни один другой вертолет в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения, отметил источник.Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.
https://ria.ru/20210520/vertolet-1733093436.html
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россия, ми-28нм, безопасность

Источник: Ми-28НМ получит ударную мощь, сравнимую с бомбардировщиками

03:37 29.05.2021 (обновлено: 03:42 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Венявский / Перейти в фотобанкБоевой вертолет Ми-28Н
Боевой вертолет Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Сергей Венявский
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Новейший российский боевой вертолет Ми-28НМ сможет нести до четырех дальнобойных крылатых ракет, его ударные возможности будут сравнимы с фронтовыми бомбардировщиками, сообщил РИА Новости источник в авиастроительной отрасли.

"В настоящее время продолжаются летные испытаниям вертолетных крылатых ракет "изделие 305" с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески", - рассказал собеседник агентства.

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По его словам, "применение крылатых ракет существенно расширит боевые возможности Ми-28НМ в части высокоточного поражения командных пунктов противника, складов с оружием, других важных объектов военной инфраструктуры и скоплений живой силы".
Ни один другой вертолет в мире на сегодняшний день не имеет крылатых ракет такой дальности и мощности в качестве штатного вида своих авиационных средств поражения, отметил источник.
"Возможность нести сразу четыре крылатые ракеты ставит Ми-28НМ по типу поражаемых целей на один уровень с фронтовыми бомбардировщиками", - добавил он.
Ми-28НМ производятся на заводе "Роствертол" (входит в "Вертолеты России"). Наиболее заметное внешнее отличие Ми-28НМ от предшественника – расположенный сразу над винтом шарообразный обтекатель радиолокационной станции.
Новейший вертолет способен выполнять широкий круг задач – от разведки и целеуказания до уничтожения наземных и воздушных целей. В арсенал Ми-28НМ входит целый набор управляемых ракет. Машина несет защиту от бронебойных снарядов калибром до 20 миллиметров.
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