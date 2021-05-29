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Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве
Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.05.2021
Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве
Украина первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства с североатлантическим альянсом на период до 2025 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:44
2021-05-29T14:44
верховная рада украины
нато
андерс фог расмуссен
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Украина первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства с североатлантическим альянсом на период до 2025 года, сообщила пресс-служба министерства обороны страны по итогам заседания комитета вопросам партнерства и коллективной безопасности НАТО."Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина-НАТО. Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что делегации Украины и НАТО поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования, а именно к направлению на рассмотрение Североатлантического совета.Также в минобороны отметили, что во время заседания комитета помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза заявил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине в развитии ее боеспособности.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210518/nato-1732868298.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210516/nato-1732543980.html
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верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, киев, украина, в мире

Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве

14:44 29.05.2021
 
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of UkraineУчения украинских ВС вблизи границы с Крымом
Учения украинских ВС вблизи границы с Крымом - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© REUTERS / Press Service General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Украина первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства с североатлантическим альянсом на период до 2025 года, сообщила пресс-служба министерства обороны страны по итогам заседания комитета вопросам партнерства и коллективной безопасности НАТО.
"Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина-НАТО. Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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Отмечается, что делегации Украины и НАТО поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования, а именно к направлению на рассмотрение Североатлантического совета.
Также в минобороны отметили, что во время заседания комитета помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза заявил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине в развитии ее боеспособности.
"Украина является и остается наиболее важным партнером Альянса. НАТО поддерживает независимость и территориальную целостность Украины. Мы продолжим оказывать помощь Украине в осуществлении необходимых реформ и развития способностей сил безопасности и обороны", - приводит слова Манзы сайт МО Украины.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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