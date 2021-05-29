https://ria.ru/20210529/ukraina-1734725263.html

Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве

Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве - РИА Новости, 29.05.2021

Украина получит новый пакет Целей партнерства с НАТО, заявили в Киеве

Украина первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства с североатлантическим альянсом на период до 2025 года, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:44

2021-05-29T14:44

2021-05-29T14:44

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 29 мая – РИА Новости. Украина первой из стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства с североатлантическим альянсом на период до 2025 года, сообщила пресс-служба министерства обороны страны по итогам заседания комитета вопросам партнерства и коллективной безопасности НАТО."Украина первой среди стран-партнеров НАТО получит обновленный пакет Целей партнерства Украина-НАТО. Обновленный пакет Целей партнерства для Украины содержит задачи и мероприятия на период до 2025 года. В нем также приведены силы и средства, которые Украина готовит для участия в программе "Партнерство ради мира", операциях и миссиях Альянса. Цели партнерства поддерживают другие задачи по реформированию сектора обороны и безопасности, прежде всего - проекты и мероприятия оборонной реформы", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что делегации Украины и НАТО поддержали предложенный документ и договорились перейти к следующему этапу его согласования, а именно к направлению на рассмотрение Североатлантического совета.Также в минобороны отметили, что во время заседания комитета помощник генсека НАТО по вопросам операций Джон Манза заявил, что альянс продолжит оказывать помощь Украине в развитии ее боеспособности.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210518/nato-1732868298.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210516/nato-1732543980.html

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верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, киев, украина, в мире