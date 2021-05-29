https://ria.ru/20210529/tuapse-1734739728.html

В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно

В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно - РИА Новости, 29.05.2021

В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно

В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T17:12

2021-05-29T17:12

2021-05-29T17:12

россия

черное море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

туапсе

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе.Сообщается, что в акватории Черного моря в районе порта Туапсе, в 800 метрах от берега, при проведении водолазных работ на глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов с образованием нефтесодержащей пленки на площади 4000 квадратных метров.Привлечены три судна Морспасслужбы и одно судно ГИМС МЧС России, проводится обработка сорбентом.

https://ria.ru/20210514/nefterazlivy-1732380127.html

россия

черное море

туапсе

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Устранение последствий разлива нефти на пляже в Туапсе Власти сообщают, что в результате происшествия животные не пострадали. По данным МЧС, новых пятен в акватории порта нет, а те, которые были, ликвидированы. По факту загрязнения управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело, а СК начал проверку. 2021-05-29T17:12 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, происшествия