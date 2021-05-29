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В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно
В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно - РИА Новости, 29.05.2021
В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно
В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:12
2021-05-29T17:12
россия
черное море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
туапсе
происшествия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе.Сообщается, что в акватории Черного моря в районе порта Туапсе, в 800 метрах от берега, при проведении водолазных работ на глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов с образованием нефтесодержащей пленки на площади 4000 квадратных метров.Привлечены три судна Морспасслужбы и одно судно ГИМС МЧС России, проводится обработка сорбентом.
https://ria.ru/20210514/nefterazlivy-1732380127.html
россия
черное море
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Устранение последствий разлива нефти на пляже в Туапсе
Власти сообщают, что в результате происшествия животные не пострадали. По данным МЧС, новых пятен в акватории порта нет, а те, которые были, ликвидированы. По факту загрязнения управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю возбудило административное дело, а СК начал проверку.
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россия, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), туапсе, происшествия

В Черном море около Туапсе появилось новое нефтяное пятно

17:12 29.05.2021
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазлив нефти у побережья Туапсе. Кадр видео
Разлив нефти у побережья Туапсе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. В Черном море в районе порта Туапсе при проведении водолазных работ на канализационном коллекторе произошло вытекание нефти с образованием пленки на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее сообщалось, что специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе.
Сообщается, что в акватории Черного моря в районе порта Туапсе, в 800 метрах от берега, при проведении водолазных работ на глубоководном канализационном коллекторе произошло вытекание нефтепродуктов с образованием нефтесодержащей пленки на площади 4000 квадратных метров.
Привлечены три судна Морспасслужбы и одно судно ГИМС МЧС России, проводится обработка сорбентом.
Специалист компании Экоспас во время ликвидации последствий аварии танкера Надежда - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 20:02
Крупные разливы нефти и нефтепродуктов в России в 1994-2021 годах
 
РоссияЧерное мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуапсеПроисшествия
 
 
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