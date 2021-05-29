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Три цистерны с топливом сошли с рельсов в Свердловской области
Три цистерны с топливом сошли с рельсов в Свердловской области - РИА Новости, 29.05.2021
Три цистерны с топливом сошли с рельсов в Свердловской области
Три цистерны с дизтопливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T16:07
2021-05-29T16:07
2021-05-29T16:07
россия
свердловская железная дорога
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая – РИА Новости. Три цистерны с дизтопливом сошли с рельсов на Свердловской железной дороге, сообщает в субботу Уральская транспортная прокуратура."29 мая на четной сортировочной горке станции Екатеринбург-Сортировочный Свердловской железной дороги при роспуске железнодорожного подвижного состава произошел сход трех цистерн с дизельным топливом. В результате схода образовалась течь топлива. В настоящее время на месте организована работа восстановительного и пожарного поездов, а также представителей Свердловского центра экоспас", - говорится в сообщении.С целью координации работы правоохранительных органов на место выехал транспортный прокурор. Задержек пассажирских поездов не допущено, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований экологического законодательства, а также о безопасности движения железнодорожного транспорта, уточняет ведомство.
https://ria.ru/20210515/vagony-1732444579.html
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россия, свердловская железная дорога, происшествия