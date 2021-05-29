https://ria.ru/20210529/tserkov-1734712909.html

РПЦ заявила о недопустимости убийства эмбрионов даже для науки

РПЦ заявила о недопустимости убийства эмбрионов даже для науки - РИА Новости, 29.05.2021

РПЦ заявила о недопустимости убийства эмбрионов даже для науки

Русская православная церковь заявила о недопустимости убийства эмбрионов даже в научных и медицинских целях – документ "О неприкосновенности жизни человека с... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:31

2021-05-29T12:31

2021-05-29T12:31

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МОСКВА, 28 мая – РИА Новости, Ольга Липич. Русская православная церковь заявила о недопустимости убийства эмбрионов даже в научных и медицинских целях – документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" принял пленум Межсоборного присутствия РПЦ, сообщил РИА Новости его член, представить Московского патриархата при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).Пленум проходит в храме Христа Спасителя в Москве 26-28 мая с участием патриарха Московского и всея Руси Кирилла, десятков архиереев, священнослужителей, монашествующих и мирян РПЦ. Межсоборное присутствие разрабатывает важнейшие церковные документы для последующего рассмотрения на Архиерейском соборе, ближайший собор предварительно намечен на ноябрь 2021 года. Документ "О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия" был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете."Как следует из названия документа, Церковь ставит вопрос перед обществом и государством о необходимости защиты жизни человека с момента зачатия до рождения, потому что эта область остается законодательно неурегулированной. При этом она говорит о недопустимости умерщвления эмбрионов в любых целях. Общество должно делать все, чтобы сохранить зачатую жизнь и дать ей появиться на свет", - сказал отец Филипп.Римское право и абортыПо его словам, участники пленума вспоминали принцип римского права, по которому можно было делать завещание в пользу еще не родившегося ребенка. "Значит, еще не родившийся ребенок уже наделялся определенными правами. Понимание, что человек еще не родился, но у него уже могут быть какие-то права, существует с древности. И Церковь хотела бы развить эту тему. Этот документ – приглашение общества к дискуссии о том, как мы определяем жизнь человека до рождения, как ее можно защищать, какие у нее могут быть права", - отметил член Межсоборного присутствия.Жизнь эмбриона, убежден он, уже отличима от жизни самой женщины, хотя и тесно связана с ней, "эмбрион - не собственность женщины и не продолжение ее тела". "Церковь говорит, что ребенок в утробе женщине – уже отдельная жизнь, которая должна защищаться не только родителями, но и обществом", - добавил архимандрит.Документ особое внимание уделяет теме абортов. "Если рождение ребенка угрожает жизни женщины, то Церковью может быть сделано снисхождение, если женщина решится на аборт", - отметил представитель Церкви. Однако выявленные до рождения патологии у ребенка не считаются безусловным оправданием для аборта.Развитие науки без убийстваЭти темы затронуты еще в принятой 20 лет назад "Социальной концепции РПЦ". "Но технологии развиваются. И все больше распространяется практика использование абортивного материала для научных целей, медицины, косметологии, создаются целые индустрии в этой области. С позиции Церкви лишение жизни одного человеческого существа даже ради лечения других людей, недопустимо. Можем ли мы допустить убийство одного человека для того, чтобы спасти другого? Это, конечно, риторический вопрос", - подчеркнул Рябых.Особенно в Церкви предостерегают от развитии коммерции на эмбрионах и абортах ради получения "материала" для последующего использования в различных целях.По словам отца Филиппа, надо искать альтернативные пути развития медицины и науки, исключающие убийство человеческих существ, даже на стадии эмбрионального развития, иначе наше общество превратится в людей, пожирающих себе подобных, и придет к обесцениванию человеческой жизни.В принятом Межсоборным присутствием документе не поддерживаются генетические манипуляции с эмбрионами, направленные на "улучшение" зародыша – выбор цвета глаз, волос, пола или других характеристик. "При этом, если наука будет способна лечить эмбрион от геннетических болезний, например, таких как синдром Дауна, то такие достижения в медицине могут иметь большое значение для сохранения жизни от зачатия до рождения", - отметил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210528/rpts-1734605425.html

https://ria.ru/20170802/1499636969.html

https://ria.ru/20210517/abort-1732689192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, московский патриархат, русская православная церковь, совет европы