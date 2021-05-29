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АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года
АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года - РИА Новости, 29.05.2021
АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года
Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:16
2021-05-29T11:16
россия
алексей заботкин
петербургский международный экономический форум (фонд)
ксения юдаева
михаил сухов
федеральная служба государственной статистики (росстат)
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года", - полагает Сухов."Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4% - ред.)", - добавил он.Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в конце мая отмечала, что темпы роста цен в России в последние недели замедлились, но инфляционное давление остается повышенным.По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html
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россия, алексей заботкин, петербургский международный экономический форум (фонд), ксения юдаева, михаил сухов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

11:16 29.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрилавок с бананами в супермаркете в Москве
Прилавок с бананами в супермаркете в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года", - полагает Сухов.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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"Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4% - ред.)", - добавил он.
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в конце мая отмечала, что темпы роста цен в России в последние недели замедлились, но инфляционное давление остается повышенным.
По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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РоссияАлексей ЗаботкинПетербургский международный экономический форум (фонд)Ксения ЮдаеваМихаил СуховФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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