https://ria.ru/20210529/tseny-1734707178.html

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года - РИА Новости, 29.05.2021

АКРА рассказало, насколько вырастут цены в России по итогам года

Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:16

2021-05-29T11:16

2021-05-29T11:16

россия

алексей заботкин

петербургский международный экономический форум (фонд)

ксения юдаева

михаил сухов

федеральная служба государственной статистики (росстат)

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Инфляция в России начнет замедляться к середине 2021 года и к его концу приблизится к 5%, - такой прогноз озвучил глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Несмотря на возможность роста в течение 2021 года, к концу этого года мы ждем годовую инфляцию, близкую к 5%. При этом она начнет замедляться с середины года", - полагает Сухов."Не стоит забывать, что в этом году постепенно снизится эффект переноса валютного курса на внутренние цены. В 2022 году, по нашему базовому прогнозу, инфляция будет ближе к таргету (ЦБ в 4% - ред.)", - добавил он.Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева в конце мая отмечала, что темпы роста цен в России в последние недели замедлились, но инфляционное давление остается повышенным.По данным Росстата, годовая инфляция в России по итогам апреля замедлилась до 5,5% с мартовских 5,78%. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин в мае говорил, что темпы роста цен находятся на плато и начнут замедляться ближе к осени.Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210524/nabiullina-1733649249.html

https://ria.ru/20210521/putin-1733285517.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей заботкин, петербургский международный экономический форум (фонд), ксения юдаева, михаил сухов, федеральная служба государственной статистики (росстат), центральный банк рф (цб рф), экономика