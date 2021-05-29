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Песков сообщил, когда Белоруссия получит второй транш кредита
Песков сообщил, когда Белоруссия получит второй транш кредита - РИА Новости, 29.05.2021
Песков сообщил, когда Белоруссия получит второй транш кредита
Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссия получит в ближайшее время, до конца июня, никаких препятствий для этого нет, все... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:32
2021-05-29T19:32
2021-05-29T19:55
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Второй транш кредита в 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда Белоруссия получит в ближайшее время, до конца июня, никаких препятствий для этого нет, все согласовано, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Этот вопрос президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали в ходе переговоров. В пятницу встреча двух президентов длилась более 5 часов, в субботу встреча носила неформальный характер."Это второй транш. Он ранее был анонсирован до всех историй с самолётом", - сказал Песков.По его словам, как и планировалось, транш должен быть переведен до конца июня."Для этого не остается никаких препятствий", - добавил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20210529/vzaimodeystvie-1734749039.html
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия