https://ria.ru/20210529/tegeran-1734764576.html

В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества

В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества - РИА Новости, 29.05.2021

В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества

По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T22:18

2021-05-29T22:18

2021-05-29T22:28

тебриз

тегеран (город)

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585677246_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ed059617ae489a7633b18d461eab9a85.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране, передает местное информационное агентство Fars.Как сообщает местная электрораспределительная компания, среди оставшихся полностью без электричества учреждений в Тегеране были министерство сельского хозяйства, министерство дорог, банки и здания муниципальных управлений.Как сообщили власти, теперь электричество будет отключаться в тех учреждениях и организациях, которые не сократят его потребление.В последнее время в крупных иранских городах – Тегеране, Исфахане, Тебризе, Керманшахе, Казвине, Ширазе и Хамадане – наблюдались систематичные случаи отключения электричества. Это привело к переносу госэкзаменов для учащихся школ и университетов, приостановке работы важных промышленных объектов, был парализован общественный транспорт.Основными причинами отключений электричества, как сообщало агентство Tasnim, называли сокращение объемов водных ресурсов, неразвитость гидроэлектростанций и майнинг криптовалют.

https://ria.ru/20210529/neft-1734743019.html

тебриз

тегеран (город)

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тебриз, тегеран (город), иран, в мире