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В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества - РИА Новости, 29.05.2021
В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T22:18
2021-05-29T22:18
2021-05-29T22:28
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. По меньшей мере 33 государственных учреждения в столице Ирана остались в субботу без электричества на фоне участившихся в последнее время отключений света в стране, передает местное информационное агентство Fars.Как сообщает местная электрораспределительная компания, среди оставшихся полностью без электричества учреждений в Тегеране были министерство сельского хозяйства, министерство дорог, банки и здания муниципальных управлений.Как сообщили власти, теперь электричество будет отключаться в тех учреждениях и организациях, которые не сократят его потребление.В последнее время в крупных иранских городах – Тегеране, Исфахане, Тебризе, Керманшахе, Казвине, Ширазе и Хамадане – наблюдались систематичные случаи отключения электричества. Это привело к переносу госэкзаменов для учащихся школ и университетов, приостановке работы важных промышленных объектов, был парализован общественный транспорт.Основными причинами отключений электричества, как сообщало агентство Tasnim, называли сокращение объемов водных ресурсов, неразвитость гидроэлектростанций и майнинг криптовалют.
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