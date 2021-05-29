https://ria.ru/20210529/tanker-1734711428.html

Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили

Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили - РИА Новости, 29.05.2021

Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили

Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания, передает иранское агентство Mehr со ссылкой РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:11

2021-05-29T12:11

2021-05-29T12:11

панама

западный калимантан

иран

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на владеющую танкером компанию.По его данным, в компании National Iranian Tanker Company сообщили, что судно освобождено "при полной поддержке высокопоставленных чиновников и консульской помощи МИД (Ирана - ред.)".В компании добавили, что судно возобновило миссию и в дальнейшем вернется в иранские воды.Танкер под флагом Ирана был задержан властями Индонезии 24 января по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Наряду с ним было задержано еще одно судно, которое шло под флагом Панамы. Танкеры были замечены у берегов индонезийской провинции Западный Калимантан.

https://ria.ru/20210312/izrail-1600866715.html

панама

западный калимантан

иран

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панама, западный калимантан, иран, в мире