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Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили
Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили - РИА Новости, 29.05.2021
Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили
Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания, передает иранское агентство Mehr со ссылкой РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:11
2021-05-29T12:11
панама
западный калимантан
иран
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на владеющую танкером компанию.По его данным, в компании National Iranian Tanker Company сообщили, что судно освобождено "при полной поддержке высокопоставленных чиновников и консульской помощи МИД (Ирана - ред.)".В компании добавили, что судно возобновило миссию и в дальнейшем вернется в иранские воды.Танкер под флагом Ирана был задержан властями Индонезии 24 января по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Наряду с ним было задержано еще одно судно, которое шло под флагом Панамы. Танкеры были замечены у берегов индонезийской провинции Западный Калимантан.
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панама, западный калимантан, иран, в мире

Иранский танкер, задержанный в январе в индонезийских водах, освободили

12:11 29.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Танкер под иранским флагом, задержанный в январе в индонезийских водах, освобожден спустя 125 дней после задержания, передает иранское агентство Mehr со ссылкой на владеющую танкером компанию.
По его данным, в компании National Iranian Tanker Company сообщили, что судно освобождено "при полной поддержке высокопоставленных чиновников и консульской помощи МИД (Ирана - ред.)".
В компании добавили, что судно возобновило миссию и в дальнейшем вернется в иранские воды.
Танкер под флагом Ирана был задержан властями Индонезии 24 января по подозрению в незаконной транспортировке нефти. Наряду с ним было задержано еще одно судно, которое шло под флагом Панамы. Танкеры были замечены у берегов индонезийской провинции Западный Калимантан.
Судно - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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