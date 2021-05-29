https://ria.ru/20210529/sudno-1734701964.html

В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна

В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна - РИА Новости, 29.05.2021

В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна

Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании, сообщила морская спасательная служба. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T09:52

2021-05-29T09:52

2021-05-29T09:52

испания

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании, сообщила морская спасательная служба."Ведутся поиски 2 человек, пропавших без вести после того, как судно Nazmiye Ana перевернулось во время разгрузки в порту Кастельон. Судно опрокинуто вверх килем", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.Поисково-спасательную операцию ведут несколько судов и водолазы.По данным газеты Pais, торговое судно Nazmiye Ana шло под панамским флагом, на его борту было девять членов экипажа. Пришвартовавшись в доке портового года Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка.В результате два человека пропали без вести, в том числе член экипажа и стивидор - представитель порта, занимающийся грузовыми мероприятиями. Один из стивидоров был обнаружен в воде, его доставили в больницу с серьезными травмами. Кроме того, пострадали еще два человека, им оказывается медицинская помощь.

https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html

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