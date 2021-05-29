Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/sudno-1734701964.html
В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна - РИА Новости, 29.05.2021
В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании, сообщила морская спасательная служба. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T09:52
2021-05-29T09:52
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96710/60/967106050_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_759a6e6d7fc90e3c1db79a361bcdf252.jpg
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании, сообщила морская спасательная служба."Ведутся поиски 2 человек, пропавших без вести после того, как судно Nazmiye Ana перевернулось во время разгрузки в порту Кастельон. Судно опрокинуто вверх килем", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.Поисково-спасательную операцию ведут несколько судов и водолазы.По данным газеты Pais, торговое судно Nazmiye Ana шло под панамским флагом, на его борту было девять членов экипажа. Пришвартовавшись в доке портового года Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка.В результате два человека пропали без вести, в том числе член экипажа и стивидор - представитель порта, занимающийся грузовыми мероприятиями. Один из стивидоров был обнаружен в воде, его доставили в больницу с серьезными травмами. Кроме того, пострадали еще два человека, им оказывается медицинская помощь.
https://ria.ru/20210526/nigeriya-1734322113.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/96710/60/967106050_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_4bfa10cfb09ebee68296331ed96a7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
испания, в мире

В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна

09:52 29.05.2021
 
© РИА Новости / Алена БыковаПорт в Испании
Порт в Испании - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Алена Быкова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Два человека пропали без вести в результате опрокидывания судна в порту провинции Кастельон на востоке Испании, сообщила морская спасательная служба.
"Ведутся поиски 2 человек, пропавших без вести после того, как судно Nazmiye Ana перевернулось во время разгрузки в порту Кастельон. Судно опрокинуто вверх килем", - говорится в сообщении спасателей в Twitter.
Поисково-спасательную операцию ведут несколько судов и водолазы.
По данным газеты Pais, торговое судно Nazmiye Ana шло под панамским флагом, на его борту было девять членов экипажа. Пришвартовавшись в доке портового года Кастельон-де-ла-Плана, в пятницу вечером оно перевернулось, когда началась разгрузка.
В результате два человека пропали без вести, в том числе член экипажа и стивидор - представитель порта, занимающийся грузовыми мероприятиями. Один из стивидоров был обнаружен в воде, его доставили в больницу с серьезными травмами. Кроме того, пострадали еще два человека, им оказывается медицинская помощь.
Лодки нигерийского военно-морского флота - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
26 мая, 19:39
В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна
 
ИспанияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:18В ДНР заявили о двух нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки
10:18Эксперты составили продуктовую корзину школьника перед экзаменами
09:53МЧС предупредило жителей Алтая о возможном подтоплении
09:52В Испании два человека пропали без вести при опрокидывании судна
09:35В Московском зоопарке родились ягнята редких пород
09:28Исследование выявило отношение работодателей к курящим сотрудникам
09:20Глава Забайкалья рассказал, на что ему жалуются люди в TikTok
09:09СК проверит информацию о нападении на съемочную группу НТВ под Омском
09:09В Японии отреагировали на задержание в России рыболовецкого судна
09:04Аналитик оценил влияние вакцинации на российскую экономику
09:00В России изменится порядок выдачи загранпаспортов
08:57Горные стрелки ЦВО выиграли "Конный марафон" в Туве
08:51Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:26Иран впервые с ноября 1991 года экспортировал нефть в США
08:14Эксперт рассказал, стоит ли ожидать "комариного пика" в Москве
08:11Эксперт оценил ситуацию вокруг "Белавиа"
08:10Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
08:00"К черту этих русских". Чешскому посольству грозит серьезное испытание
08:00Меньше, да не лучше. Светит ли россиянам четырехдневная рабочая неделя
Лента новостейМолния