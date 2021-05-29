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Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии - РИА Новости, 29.05.2021
Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
Устроивший стрельбу в Калифорнии хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тысячи боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T08:51
2021-05-29T08:53
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санта-клара
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Калифорнии хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тысячи боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с зажигательной смесью, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Санта-Клара.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщал, что 57-летний сотрудник американской железнодорожной компании VTA Сэмюэль Кэссиди, устроивший стрельбу в Калифорнии, жертвами которой стали девять человек, в день трагедии должен был участвовать в слушании в рамках дисциплинарного расследования. В поданных против мужчины жалобах его обвиняли в том, что он допускал расистские замечания в отношении коллег. Кроме того, по данным телеканала, он также хвастался наличием оружия и взрывчатых веществ.Как сообщает офис шерифа, 26 мая специалисты из разных ведомств, в том числе из ФБР, провели обыск в доме подозреваемого. Когда правоохранители прибыли на место, дом был объят пламенем, его пришлось тушить.Отмечается, что мотивы нападавшего пока не установлены, ведется расследование. При этом, по предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Коллеги по работе описывали мужчину как "озлобленного человека"."Ясно, что это была спланированная атака, и подозреваемый был готов применить огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше людей, если бы не вмешательство помощников шерифа, что остановило эту вспышку буйства", - говорится в заявлении.Стрельба произошла в среду утром в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. В результате происшествия девять человек погибли. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.
https://ria.ru/20210527/kaliforniya-1734376618.html
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фбр, калифорния, санта-клара, сан-хосе (город), сша, в мире

Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии

08:51 29.05.2021 (обновлено: 08:53 29.05.2021)
 
© REUTERS / Peter DaSilvaСотрудник полиции на месте стрельбы в Сан-Хосе, США
Сотрудник полиции на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© REUTERS / Peter DaSilva
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Калифорнии хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тысячи боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с зажигательной смесью, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Санта-Клара.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщал, что 57-летний сотрудник американской железнодорожной компании VTA Сэмюэль Кэссиди, устроивший стрельбу в Калифорнии, жертвами которой стали девять человек, в день трагедии должен был участвовать в слушании в рамках дисциплинарного расследования. В поданных против мужчины жалобах его обвиняли в том, что он допускал расистские замечания в отношении коллег. Кроме того, по данным телеканала, он также хвастался наличием оружия и взрывчатых веществ.
Как сообщает офис шерифа, 26 мая специалисты из разных ведомств, в том числе из ФБР, провели обыск в доме подозреваемого. Когда правоохранители прибыли на место, дом был объят пламенем, его пришлось тушить.

"В результате первичного обыска места жительства подозреваемого было обнаружено несколько канистр с бензином, предположительно, "коктейли Молотова", 12 единиц огнестрельного оружия и примерно 22 тысячи боеприпасов различных типов. Считается, что подозреваемый намеренно подверг жилище уничтожению", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter офиса шерифа.

Отмечается, что мотивы нападавшего пока не установлены, ведется расследование. При этом, по предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Коллеги по работе описывали мужчину как "озлобленного человека".
"Ясно, что это была спланированная атака, и подозреваемый был готов применить огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше людей, если бы не вмешательство помощников шерифа, что остановило эту вспышку буйства", - говорится в заявлении.
Стрельба произошла в среду утром в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. В результате происшествия девять человек погибли. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.
Сотрудники правоохранительных органов на месте стрельбы в Сан-Хосе, США - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
27 мая, 11:08
Число жертв стрельбы в Калифорнии возросло до девяти человек
 
ФБРКалифорнияСанта-КлараСан-Хосе (город)СШАВ мире
 
 
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