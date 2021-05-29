https://ria.ru/20210529/strelba-1734698081.html

Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии

Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии - РИА Новости, 29.05.2021

Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии

Устроивший стрельбу в Калифорнии хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тысячи боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T08:51

2021-05-29T08:51

2021-05-29T08:53

фбр

калифорния

санта-клара

сан-хосе (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1734324665_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_7276d5593c37beb76135ac37fccabd88.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Калифорнии хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тысячи боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с зажигательной смесью, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Санта-Клара.Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщал, что 57-летний сотрудник американской железнодорожной компании VTA Сэмюэль Кэссиди, устроивший стрельбу в Калифорнии, жертвами которой стали девять человек, в день трагедии должен был участвовать в слушании в рамках дисциплинарного расследования. В поданных против мужчины жалобах его обвиняли в том, что он допускал расистские замечания в отношении коллег. Кроме того, по данным телеканала, он также хвастался наличием оружия и взрывчатых веществ.Как сообщает офис шерифа, 26 мая специалисты из разных ведомств, в том числе из ФБР, провели обыск в доме подозреваемого. Когда правоохранители прибыли на место, дом был объят пламенем, его пришлось тушить.Отмечается, что мотивы нападавшего пока не установлены, ведется расследование. При этом, по предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Коллеги по работе описывали мужчину как "озлобленного человека"."Ясно, что это была спланированная атака, и подозреваемый был готов применить огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше людей, если бы не вмешательство помощников шерифа, что остановило эту вспышку буйства", - говорится в заявлении.Стрельба произошла в среду утром в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. В результате происшествия девять человек погибли. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.

https://ria.ru/20210527/kaliforniya-1734376618.html

калифорния

санта-клара

сан-хосе (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, калифорния, санта-клара, сан-хосе (город), сша, в мире