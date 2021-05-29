Власти рассказали о мужчине, устроившем стрельбу в Калифорнии
08:51 29.05.2021 (обновлено: 08:53 29.05.2021)
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Устроивший стрельбу в Калифорнии хранил дома 12 единиц огнестрельного оружия, примерно 22 тысячи боеприпасов, канистры с бензином и, предположительно, бутылки с зажигательной смесью, сообщает офис шерифа калифорнийского округа Санта-Клара.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на источник сообщал, что 57-летний сотрудник американской железнодорожной компании VTA Сэмюэль Кэссиди, устроивший стрельбу в Калифорнии, жертвами которой стали девять человек, в день трагедии должен был участвовать в слушании в рамках дисциплинарного расследования. В поданных против мужчины жалобах его обвиняли в том, что он допускал расистские замечания в отношении коллег. Кроме того, по данным телеканала, он также хвастался наличием оружия и взрывчатых веществ.
Как сообщает офис шерифа, 26 мая специалисты из разных ведомств, в том числе из ФБР, провели обыск в доме подозреваемого. Когда правоохранители прибыли на место, дом был объят пламенем, его пришлось тушить.
"В результате первичного обыска места жительства подозреваемого было обнаружено несколько канистр с бензином, предположительно, "коктейли Молотова", 12 единиц огнестрельного оружия и примерно 22 тысячи боеприпасов различных типов. Считается, что подозреваемый намеренно подверг жилище уничтожению", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter офиса шерифа.
Отмечается, что мотивы нападавшего пока не установлены, ведется расследование. При этом, по предварительным данным, подозреваемый действовал в одиночку. Коллеги по работе описывали мужчину как "озлобленного человека".
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"Ясно, что это была спланированная атака, и подозреваемый был готов применить огнестрельное оружие, чтобы убить как можно больше людей, если бы не вмешательство помощников шерифа, что остановило эту вспышку буйства", - говорится в заявлении.
Стрельба произошла в среду утром в городе Сан-Хосе, в комплексе, который входит в структуру железнодорожной компании VTA, обслуживающей местную железную дорогу. В результате происшествия девять человек погибли. По данным источников издания Los Angeles Times, подозреваемый в стрельбе поджег свой дом и отправился на встречу профсоюза VTA, где устроил стрельбу. По предварительным данным, нападавший покончил с собой. Правоохранительные органы опознали его как сотрудника транспортной компании, работающей на территории депо.