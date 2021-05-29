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В Киеве испугались сближения России с Белоруссией
В Киеве испугались сближения России с Белоруссией - РИА Новости, 29.05.2021
В Киеве испугались сближения России с Белоруссией
Сближение России с Белоруссией угрожает национальной безопасности Украины. Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T06:19
2021-05-29T07:36
россия
дмитрий кулеба
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сближение России с Белоруссией угрожает национальной безопасности Украины. Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.Кулеба добавил, что официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным. Со среды по инициативе министерства энергетики Украины Национальная комиссия по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) приняла решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и России. Минск в пятницу ввел режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике - в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ. Отношения Москвы и Киева серьезно ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором называет Россию "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210528/peregovory-1734683596.html
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россия, дмитрий кулеба, белоруссия, украина, в мире

В Киеве испугались сближения России с Белоруссией

06:19 29.05.2021 (обновлено: 07:36 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сближение России с Белоруссией угрожает национальной безопасности Украины. Такое мнение в эфире телеканала "1+1" высказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Дальнейшее сближение Белоруссии с Россией - это симметричный рост угрозы использования Белоруссии Россией для наращивания агрессии против нашего (Украина – Прим. ред.) государства", - заявил дипломат.
Кулеба добавил, что официальный Киев должен учитывать эту угрозу при принятии своих решений.
Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Белоруссией после ситуации с экстренной посадкой рейса Ryanair в Минске. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве республики. Посольство Белоруссии во вторник направило ноту протеста МИД Украины и называло решение Киева политическим, абсурдным и необоснованным.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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Со среды по инициативе министерства энергетики Украины Национальная комиссия по регулированию энергетических рынков (НКРЭКУ) приняла решение о прекращении импорта электроэнергии из Белоруссии и России.
Минск в пятницу ввел режим индивидуального лицензирования в отношении ряда украинских товаров. Первый замглавы белорусского МИД Александр Гурьянов пояснил, что соответствующее постановление правительства стало следствием принятых Украиной решений в экономике - в частности, нарушения режима свободной торговли СНГ.
Отношения Москвы и Киева серьезно ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором называет Россию "страной-агрессором". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Минск - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
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