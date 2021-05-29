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Испытания американской системы ПРО закончились провалом
Испытания американской системы ПРО закончились провалом - РИА Новости, 29.05.2021
Испытания американской системы ПРО закончились провалом
Американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний, сообщается на сайте противоракетного агентства Минобороны США. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T20:37
2021-05-29T20:37
2021-05-29T21:33
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний, сообщается на сайте противоракетного агентства Минобороны США.Вместе с ВМС 29 мая агентство провело летные тесты комплексов Aegis, созданных "для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II".Чтобы продемонстрировать работу Aegis, военные сделали два ракетных залпа "стандартным" вооружением, но цель не удалось перехватить.В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины возникших проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".
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министерство обороны сша, сша
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости.
Американские корабельные системы ПРО Aegis не смогли поразить цель во время испытаний, сообщается на сайте противоракетного агентства Минобороны США
.
Вместе с ВМС 29 мая агентство провело летные тесты комплексов Aegis, созданных "для обнаружения, отслеживания, поражения и перехвата баллистических ракет средней дальности залпом из двух Standard Missile-6 Dual II".
Чтобы продемонстрировать работу Aegis, военные сделали два ракетных залпа "стандартным" вооружением, но цель не удалось перехватить.
В Пентагоне начали проверку, чтобы определить причины возникших проблем, "которые могли помешать успешному перехвату".