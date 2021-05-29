SputnikPro снова вернулся в оффлайн
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik объявляет о завершении сезона онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro и возвращении к формату "живых" выступлений. В пятницу, 28 мая, в пресс-центре Sputnik Беларусь прошёл первый в этом году оффлайновый тренинг с участием руководителя пресс-службы, корпоративных и внутренних коммуникаций медиагруппы "Россия сегодня" Анны Старковой и начальника отдела продвижения и социальных сетей объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня" Дарьи Гинеевой на тему "Современные тренды в соцсетях и онлайн-коммуникациях".
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждалась специфика работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, проверка информации на узкоспециальные темы, получение трафика на новостные ресурсы и другие темы.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.