https://ria.ru/20210529/sputnikpro-1734687204.html

SputnikPro снова вернулся в оффлайн

SputnikPro снова вернулся в оффлайн - РИА Новости, 29.05.2021

SputnikPro снова вернулся в оффлайн

РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T00:29

2021-05-29T00:29

2021-05-29T00:29

радио sputnik

россия

общество

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik объявляет о завершении сезона онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro и возвращении к формату "живых" выступлений. В пятницу, 28 мая, в пресс-центре Sputnik Беларусь прошёл первый в этом году оффлайновый тренинг с участием руководителя пресс-службы, корпоративных и внутренних коммуникаций медиагруппы "Россия сегодня" Анны Старковой и начальника отдела продвижения и социальных сетей объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня" Дарьи Гинеевой на тему "Современные тренды в соцсетях и онлайн-коммуникациях".SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждалась специфика работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, проверка информации на узкоспециальные темы, получение трафика на новостные ресурсы и другие темы.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

https://ria.ru/20210524/lektsiya-1733684368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

радио sputnik, россия, общество