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SputnikPro снова вернулся в оффлайн
SputnikPro снова вернулся в оффлайн - РИА Новости, 29.05.2021
SputnikPro снова вернулся в оффлайн
РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T00:29
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радио sputnik
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik объявляет о завершении сезона онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro и возвращении к формату "живых" выступлений. В пятницу, 28 мая, в пресс-центре Sputnik Беларусь прошёл первый в этом году оффлайновый тренинг с участием руководителя пресс-службы, корпоративных и внутренних коммуникаций медиагруппы "Россия сегодня" Анны Старковой и начальника отдела продвижения и социальных сетей объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня" Дарьи Гинеевой на тему "Современные тренды в соцсетях и онлайн-коммуникациях".SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждалась специфика работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, проверка информации на узкоспециальные темы, получение трафика на новостные ресурсы и другие темы.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
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радио sputnik, россия, общество

SputnikPro снова вернулся в оффлайн

00:29 29.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСтудия информационного агентства и радио Sputnik
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Международное новостное агентство и радио Sputnik объявляет о завершении сезона онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro и возвращении к формату "живых" выступлений. В пятницу, 28 мая, в пресс-центре Sputnik Беларусь прошёл первый в этом году оффлайновый тренинг с участием руководителя пресс-службы, корпоративных и внутренних коммуникаций медиагруппы "Россия сегодня" Анны Старковой и начальника отдела продвижения и социальных сетей объединенной дирекции ria.ru медиагруппы "Россия сегодня" Дарьи Гинеевой на тему "Современные тренды в соцсетях и онлайн-коммуникациях".
SputnikPro открыл "онлайн-сезон" в середине марта 2020 года. На сессиях обсуждалась специфика работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, проверка информации на узкоспециальные темы, получение трафика на новостные ресурсы и другие темы.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
Sputnik — международное информационное агентство и радио — часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 16:30
В рамках проекта SputnikPro прошла лекция для студентов из Монголии
 
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