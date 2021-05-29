Рогозин подтвердил следующий запуск OneWeb 1 июля
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии No 47 с космодрома "Восточный"
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Очередной пуск ракеты "Союз-2" с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"1 июля, Восточный, ВанВэб", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли уже называл РИА Новости дату 1 июля.
Предыдущие старты ракеты "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного были осуществлены 25 марта, 26 апреля, 28 мая.
Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата OneWeb в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года, рассказали ранее еще два собеседника агентства.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.