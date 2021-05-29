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Наука
https://ria.ru/20210529/sputnik-1734705323.html
Рогозин подтвердил следующий запуск OneWeb 1 июля
Рогозин подтвердил следующий запуск OneWeb 1 июля - РИА Новости, 29.05.2021
Рогозин подтвердил следующий запуск OneWeb 1 июля
Очередной пуск ракеты "Союз-2" с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:59
2021-05-29T10:59
наука
oneweb
земля
arianespace
космос - риа наука
союз
роскосмос
дмитрий рогозин
байконур (город)
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Очередной пуск ракеты "Союз-2" с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."1 июля, Восточный, ВанВэб", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.Ранее источник в ракетно-космической отрасли уже называл РИА Новости дату 1 июля.Предыдущие старты ракеты "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного были осуществлены 25 марта, 26 апреля, 28 мая.Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата OneWeb в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года, рассказали ранее еще два собеседника агентства.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210528/oneweb-1734684381.html
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oneweb, земля, arianespace, космос - риа наука, союз, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)

Рогозин подтвердил следующий запуск OneWeb 1 июля

10:59 29.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии No 47 с космодрома "Восточный"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии No 47 с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Очередной пуск ракеты "Союз-2" с британскими спутниками связи запланирован на 1 июля с космодрома Восточный, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"1 июля, Восточный, ВанВэб", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли уже называл РИА Новости дату 1 июля.
Предыдущие старты ракеты "Союза-2" с 36 аппаратами OneWeb с Восточного были осуществлены 25 марта, 26 апреля, 28 мая.
Четыре следующих кластерных запуска по 34 аппарата OneWeb в каждом будут совершены с Байконура 2 и 26 августа, 18 сентября и 23 или 26 декабря 2021 года, рассказали ранее еще два собеседника агентства.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 23:29Наука
Услуги OneWeb будут технически доступны в России в конце 2021 года
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 182 спутника.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Макет участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры пилотируемых экспедиций в павильоне Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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НаукаOneWebЗемляArianespaceКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосДмитрий РогозинБайконур (город)
 
 
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