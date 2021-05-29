https://ria.ru/20210529/spasenie-1734724435.html

В Калининградской области мужчина спас двоих детей из горящей квартиры

В Калининградской области мужчина спас двоих детей из горящей квартиры - РИА Новости, 29.05.2021

В Калининградской области мужчина спас двоих детей из горящей квартиры

Житель города Советска Калининградской области Александр Степанов спас двоих детей, которые находились в квартире, где произошел пожар, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:36

2021-05-29T14:36

2021-05-29T15:51

хорошие новости

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

советск

происшествия

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КАЛИНИНГРАД, 29 мая — РИА Новости. Житель города Советска Калининградской области Александр Степанов спас двоих детей, которые находились в квартире, где произошел пожар, рассказали РИА Новости в пресс-службе главка МЧС России по региону.По данным ГУ МЧС, вечером в пятницу в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двухкомнатной квартире на первом этаже в многоквартирном жилом доме на улице Жуковского в Советске. В комнате площадью 20 квадратных метров горели пол и шкаф. Для ликвидации возгорания привлекались пожарные расчеты Советска в составе восьми человек и двух единиц техники."На месте происшествия оказался 25-летний житель Советска, который помог выбраться из горящей квартиры двоим несовершеннолетним — 15 и четырех лет", — сказали в ведомстве.Как рассказал РИА Новости сам Александр Степанов, вечером в пятницу он проходил мимо дома, где случился пожар, на автовокзал. Услышав от соседей, что в квартире могли остаться трое детей, он влез через окно, нашел сквозь густой дым сначала четырехлетнего малыша, затем 15-летнюю девушку. Позже выяснилось, что мамы детей с третьим ребенком дома не было."Сотрудники ДПС приехали, когда я уже выводил девочку, помогли ей спуститься с окна. Один из сотрудников полез помогать мне искать третьего ребенка. В результате не нашли. Потом сотрудник полиции стал ликвидировать очаг возгорания, но безуспешно. После мне показали дверь, которая ведет в квартиру, и я ее выбил, чтобы сотрудникам пожарной части ничего не препятствовало для ликвидации очага. Пожарные приехали очень быстро, я их скоординировал, где находится очаг возгорания", — рассказал молодой человек.Только после этого Степанов покинул квартиру, вышел на улицу, где ему оказали медпомощь — промыли и закапали глаза и дали обезболивающее лекарство. Свой поступок героическим парень не считает, говорит, что это его гражданский долг.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/spasenie-1734680044.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, советск, происшествия