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Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое
Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое - РИА Новости, 29.05.2021
Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое
Пострадавший от случайного выстрела сотрудника ДПС 19-летний молодой человек под Новосибирском находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:30
2021-05-29T13:30
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Пострадавший от случайного выстрела сотрудника ДПС 19-летний молодой человек под Новосибирском находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в субботу представитель облминздрава.Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища."Состояние – крайне тяжелое", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что пострадавший находится в Мошковской центральной районной больнице.По данным главка МВД, полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать гаишникам. Полицейский с взведенным пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета". С пулевым ранением головы молодого человека госпитализировали.В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.
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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия

Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое

13:30 29.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Пострадавший от случайного выстрела сотрудника ДПС 19-летний молодой человек под Новосибирском находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в субботу представитель облминздрава.
Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища.
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"Состояние – крайне тяжелое", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что пострадавший находится в Мошковской центральной районной больнице.
По данным главка МВД, полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать гаишникам. Полицейский с взведенным пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета". С пулевым ранением головы молодого человека госпитализировали.
В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Новосибирская областьПроисшествия
 
 
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