https://ria.ru/20210529/sostoyanie-1734718453.html

Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое

Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое - РИА Новости, 29.05.2021

Состояние раненного полицейским под Новосибирском мужчины крайне тяжелое

Пострадавший от случайного выстрела сотрудника ДПС 19-летний молодой человек под Новосибирском находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:30

2021-05-29T13:30

2021-05-29T13:30

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 мая – РИА Новости. Пострадавший от случайного выстрела сотрудника ДПС 19-летний молодой человек под Новосибирском находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в субботу представитель облминздрава.Ранее сообщалось, что инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего знакомого задерживаемого, который пытался "отбить" товарища."Состояние – крайне тяжелое", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что пострадавший находится в Мошковской центральной районной больнице.По данным главка МВД, полицейские преследовали автомобиль Toyota, водитель которого не остановился по их требованию. Через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную. Полицейские задержали одного из правонарушителей и вели его к патрульной машине, но в это время его товарищи вышли и попытались помешать гаишникам. Полицейский с взведенным пистолетом в руке пытался скрутить одного из нарушителей и, по данным СК "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета". С пулевым ранением головы молодого человека госпитализировали.В отношении инспектора возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ – за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности и превышение должностных полномочий. В ГУМВД также проводится служебная проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/frantsiya-1734614083.html

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новосибирская область

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2021

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия