Мэр объяснил, почему Сочи нельзя закрыть для иногороднего транспорта
16:29 29.05.2021 (обновлено: 16:42 29.05.2021)
СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Ограничивать въезд иногороднего транспорта в Сочи не будут, это невозможно по закону, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.
В период высокого летнего сезона на территорию курорта выезжает большое количество туристов, которые предпочитают путешествовать на личных автомобилях. В результате нагрузка на дороги существенно возрастает и образуются пробки. В связи с этим ряд представителей общественности выступает за ограничения въезда на курорт транспорта из других регионов.
По линии законодательства, конечно, эту меру (ограничение въезда иногороднего транспорта - ред.) сделать невозможно. Это просто мнение экспертов ... Мы сами инициировали этот вопрос. И сегодня несколько очень серьёзных и высокопрофессиональных групп изучают этот вопрос ... Создана рабочая группа при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, которая математически производит моделирование территории. Мы понимаем, что большинство дорог создавалось в советское время под ту загрузку.
Как сообщалось ранее, в Сочи уже принят ряд мер, чтобы увеличить скорость автомобильного трафика в летний сезон. Так, движение на федеральной трассе Джубга - Сочи разгрузят три надземных и два подземных пешеходных перехода, строительство которых сейчас завершается в Лазаревском районе. Принято решение в перспективе возобновить работу прибордюрных платных парковок. Кроме того, собственников розничных предприятий торговли обяжут вернуться к режиму ночной разгрузки товаров - строго до 5 утра, а руководителям крупных предприятий, санаториев и отелей будет рекомендовано проработать вопрос доставки персонала к рабочим местам служебным транспортом.
Также городские власти направили в адрес Федерального дорожного агентства предложения по строительству трёх разворотных петель в районе посёлка Кудепста, а также возможности создания дороги-дублёра по направлению в Адлерский район.
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