https://ria.ru/20210529/sochi-1734735417.html

Мэр объяснил, почему Сочи нельзя закрыть для иногороднего транспорта

Мэр объяснил, почему Сочи нельзя закрыть для иногороднего транспорта - РИА Новости, 29.05.2021

Мэр объяснил, почему Сочи нельзя закрыть для иногороднего транспорта

Ограничивать въезд иногороднего транспорта в Сочи не будут, это невозможно по закону, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T16:29

2021-05-29T16:29

2021-05-29T16:42

краснодарский край

алексей копайгородский

сочи

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155839/57/1558395777_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_32ff5d70f41fa19db9c682d737cc0753.jpg

СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Ограничивать въезд иногороднего транспорта в Сочи не будут, это невозможно по закону, сообщил журналистам мэр города Алексей Копайгородский.В период высокого летнего сезона на территорию курорта выезжает большое количество туристов, которые предпочитают путешествовать на личных автомобилях. В результате нагрузка на дороги существенно возрастает и образуются пробки. В связи с этим ряд представителей общественности выступает за ограничения въезда на курорт транспорта из других регионов.Как сообщалось ранее, в Сочи уже принят ряд мер, чтобы увеличить скорость автомобильного трафика в летний сезон. Так, движение на федеральной трассе Джубга - Сочи разгрузят три надземных и два подземных пешеходных перехода, строительство которых сейчас завершается в Лазаревском районе. Принято решение в перспективе возобновить работу прибордюрных платных парковок. Кроме того, собственников розничных предприятий торговли обяжут вернуться к режиму ночной разгрузки товаров - строго до 5 утра, а руководителям крупных предприятий, санаториев и отелей будет рекомендовано проработать вопрос доставки персонала к рабочим местам служебным транспортом.Также городские власти направили в адрес Федерального дорожного агентства предложения по строительству трёх разворотных петель в районе посёлка Кудепста, а также возможности создания дороги-дублёра по направлению в Адлерский район.

https://ria.ru/20210529/sochi-1734726627.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210401/eskalator-1603868249.html

сочи

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, сочи, краснодарский край