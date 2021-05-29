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Границ между Сочи и территорией "Сириус" не будет, заявил мэр города
Границ между Сочи и территорией "Сириус" не будет, заявил мэр города - РИА Новости, 29.05.2021
Границ между Сочи и территорией "Сириус" не будет, заявил мэр города
Границ между Сочи и федеральной территорией "Сириус" не будет, сообщил журналистам глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:01
2021-05-29T15:01
2021-05-29T15:01
алексей копайгородский
сочи
общество
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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Границ между Сочи и федеральной территорией "Сириус" не будет, сообщил журналистам глава города Алексей Копайгородский."Простой житель и турист никогда не заметят, что происходят какие-либо изменения. Границ никогда не будет. Так же, как перемещались, наш транспорт, который обслуживает население всего города, также работает там (в "Сириусе" - ред.)... Поэтому сегодня идет все в плановом, спокойном режиме", - сказал Копайгородский.Он выразил уверенность, что после отделения Имеретинской низменности в отдельную федеральную территорию проекты, реализация которых ранее началась в Сочи, не пострадают.ФЗ "О федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Он определил, что "Сириус" - это "имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование", цель его создания - "сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития" страны.Федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории.
https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html
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алексей копайгородский, сочи, общество
СОЧИ, 29 мая - РИА Новости.
Границ между Сочи
и федеральной территорией "Сириус" не будет, сообщил журналистам глава города Алексей Копайгородский
.
"Простой житель и турист никогда не заметят, что происходят какие-либо изменения. Границ никогда не будет. Так же, как перемещались, наш транспорт, который обслуживает население всего города, также работает там (в "Сириусе" - ред.)... Поэтому сегодня идет все в плановом, спокойном режиме", - сказал Копайгородский.
Он выразил уверенность, что после отделения Имеретинской низменности в отдельную федеральную территорию проекты, реализация которых ранее началась в Сочи, не пострадают.
"Если мы будем видеть, что идет какое-то выпадение (средств из бюджета Сочи - ред.), конечно, это все будет компенсироваться нам администрацией края. И те программы, инвестиционные проекты, которые находятся и возводятся на территории города, они никаким образом не пострадают. Сбалансируются два бюджета и в спокойном режиме все будет работать", - отметил глава Сочи.
ФЗ "О федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Он определил, что "Сириус" - это "имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование", цель его создания - "сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития" страны.
Федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории.