https://ria.ru/20210529/sochi-1734726627.html

Границ между Сочи и территорией "Сириус" не будет, заявил мэр города

Границ между Сочи и территорией "Сириус" не будет, заявил мэр города - РИА Новости, 29.05.2021

Границ между Сочи и территорией "Сириус" не будет, заявил мэр города

Границ между Сочи и федеральной территорией "Сириус" не будет, сообщил журналистам глава города Алексей Копайгородский. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:01

2021-05-29T15:01

2021-05-29T15:01

алексей копайгородский

сочи

общество

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СОЧИ, 29 мая - РИА Новости. Границ между Сочи и федеральной территорией "Сириус" не будет, сообщил журналистам глава города Алексей Копайгородский."Простой житель и турист никогда не заметят, что происходят какие-либо изменения. Границ никогда не будет. Так же, как перемещались, наш транспорт, который обслуживает население всего города, также работает там (в "Сириусе" - ред.)... Поэтому сегодня идет все в плановом, спокойном режиме", - сказал Копайгородский.Он выразил уверенность, что после отделения Имеретинской низменности в отдельную федеральную территорию проекты, реализация которых ранее началась в Сочи, не пострадают.ФЗ "О федеральной территории "Сириус" вступил в силу в декабре 2020 года. Он определил, что "Сириус" - это "имеющее общегосударственное стратегическое значение публично-правовое образование", цель его создания - "сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного наследия, создание благоприятных условий для выявления и развития талантов, реализация приоритетов научно-технологического развития" страны.Федеральная территория "Сириус" имеет самостоятельные органы публичной власти, собственный бюджет, имущество и имущественные права. Здесь может устанавливаться особый режим ведения градостроительной, медицинской, образовательной деятельности, деятельности в области физической культуры и спорта. При этом до начала 2026 года действует переходный период, в течение которого решаются вопросы организации функционирования федеральной территории.

https://realty.ria.ru/20210401/sirius-1603755529.html

https://realty.ria.ru/20210315/sirius-1601312934.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей копайгородский, сочи, общество