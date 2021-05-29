https://ria.ru/20210529/sobaki-1734706676.html

В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка - РИА Новости, 29.05.2021

В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье после того, как стая безнадзорных собак напала на девочку в городе Артеме, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T11:10

2021-05-29T11:10

2021-05-29T15:27

приморский край

артёмовский городской округ

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье после того, как стая безнадзорных собак напала на девочку в городе Артеме, сообщает краевая прокуратура.В среду в местных СМИ распространилась информация о том, что в Артеме на девочку напала агрессивная собака. СУСК по Приморскому краю начало доследственную проверку по статье "халатность": следователи устанавливали личность пострадавшего ребенка и обстоятельства инцидента. СК предварительно установил, что сотрудники местной администрации, ответственные за ситуацию с безнадзорными животными в Артеме, не принимали необходимых мер."На 13-летнюю девочку на территории города Артема напала стая безнадзорных собак, девочке причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин... По итогам (проверки) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве уточнили, что ранее суд удовлетворил требования прокурора "о возложении обязанности на администрацию Артемовского городского округа организовать проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных". Срок исполнения - до апреля 2021 года, однако, по информации краевой прокуратуры, муниципалитет не предпринял мер по отлову безнадзорных собак.Представитель администрации Артемовского городского округа сообщал РИА Новости, что с начала 2021 года было объявлено четыре аукциона по отлову безнадзорных животных. Три из них завершились безрезультатно: желающих не нашлось. Заявки на четвертый принимают с мая до середины июня, но потенциальных подрядчиков пока нет.

https://ria.ru/20210527/sobaki-1734438590.html

https://ria.ru/20210526/delo-1734339928.html

приморский край

артёмовский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приморский край, артёмовский городской округ, происшествия