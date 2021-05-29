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В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка
В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка - РИА Новости, 29.05.2021
В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка
Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье после того, как стая безнадзорных собак напала на девочку в городе Артеме, сообщает краевая прокуратура. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T11:10
2021-05-29T15:27
приморский край
артёмовский городской округ
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье после того, как стая безнадзорных собак напала на девочку в городе Артеме, сообщает краевая прокуратура.В среду в местных СМИ распространилась информация о том, что в Артеме на девочку напала агрессивная собака. СУСК по Приморскому краю начало доследственную проверку по статье "халатность": следователи устанавливали личность пострадавшего ребенка и обстоятельства инцидента. СК предварительно установил, что сотрудники местной администрации, ответственные за ситуацию с безнадзорными животными в Артеме, не принимали необходимых мер."На 13-летнюю девочку на территории города Артема напала стая безнадзорных собак, девочке причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин... По итогам (проверки) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении.В надзорном ведомстве уточнили, что ранее суд удовлетворил требования прокурора "о возложении обязанности на администрацию Артемовского городского округа организовать проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных". Срок исполнения - до апреля 2021 года, однако, по информации краевой прокуратуры, муниципалитет не предпринял мер по отлову безнадзорных собак.Представитель администрации Артемовского городского округа сообщал РИА Новости, что с начала 2021 года было объявлено четыре аукциона по отлову безнадзорных животных. Три из них завершились безрезультатно: желающих не нашлось. Заявки на четвертый принимают с мая до середины июня, но потенциальных подрядчиков пока нет.
https://ria.ru/20210527/sobaki-1734438590.html
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приморский край
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приморский край, артёмовский городской округ, происшествия

В Приморье завели уголовное дело после нападения стаи собак на ребенка

11:10 29.05.2021 (обновлено: 15:27 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело о халатности возбуждено в Приморье после того, как стая безнадзорных собак напала на девочку в городе Артеме, сообщает краевая прокуратура.
В среду в местных СМИ распространилась информация о том, что в Артеме на девочку напала агрессивная собака. СУСК по Приморскому краю начало доследственную проверку по статье "халатность": следователи устанавливали личность пострадавшего ребенка и обстоятельства инцидента. СК предварительно установил, что сотрудники местной администрации, ответственные за ситуацию с безнадзорными животными в Артеме, не принимали необходимых мер.
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"На 13-летнюю девочку на территории города Артема напала стая безнадзорных собак, девочке причинены телесные повреждения в виде множественных ссадин... По итогам (проверки) возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что ранее суд удовлетворил требования прокурора "о возложении обязанности на администрацию Артемовского городского округа организовать проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных". Срок исполнения - до апреля 2021 года, однако, по информации краевой прокуратуры, муниципалитет не предпринял мер по отлову безнадзорных собак.
Представитель администрации Артемовского городского округа сообщал РИА Новости, что с начала 2021 года было объявлено четыре аукциона по отлову безнадзорных животных. Три из них завершились безрезультатно: желающих не нашлось. Заявки на четвертый принимают с мая до середины июня, но потенциальных подрядчиков пока нет.
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