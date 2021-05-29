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В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку - РИА Новости, 29.05.2021
В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T22:30
2021-05-29T22:30
2021-05-29T22:59
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ.В субботу на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" поступил сигнал, что с набережной в Москва-реку упала собака."По тревоге к месту происшествия направились Дмитрий Лушников и Вадим Резвых. Возле Крымской набережной в двух метрах от берега спасатели заметили животное. Дмитрий поднял перепуганную собаку из воды на борт катера", — рассказал собеседник агентства.По его словам, животное породы Веймаранер доставили на берег и передали хозяину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/lisa-1732210792.html
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