https://ria.ru/20210529/sobaka-1734765199.html

В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку

В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку - РИА Новости, 29.05.2021

В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку

В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T22:30

2021-05-29T22:30

2021-05-29T22:59

хорошие новости

гочсипб

москва

происшествия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ.В субботу на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" поступил сигнал, что с набережной в Москва-реку упала собака."По тревоге к месту происшествия направились Дмитрий Лушников и Вадим Резвых. Возле Крымской набережной в двух метрах от берега спасатели заметили животное. Дмитрий поднял перепуганную собаку из воды на борт катера", — рассказал собеседник агентства.По его словам, животное породы Веймаранер доставили на берег и передали хозяину.

https://radiosputnik.ria.ru/20210513/lisa-1732210792.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гочсипб, москва, происшествия