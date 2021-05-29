Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
https://ria.ru/20210529/sobaka-1734765199.html
В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку - РИА Новости, 29.05.2021
В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T22:30
2021-05-29T22:59
хорошие новости
гочсипб
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/97144/98/971449868_0:97:2756:1647_1920x0_80_0_0_cdb3d1687e34b430d90183a9b92b002d.jpg
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ.В субботу на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" поступил сигнал, что с набережной в Москва-реку упала собака."По тревоге к месту происшествия направились Дмитрий Лушников и Вадим Резвых. Возле Крымской набережной в двух метрах от берега спасатели заметили животное. Дмитрий поднял перепуганную собаку из воды на борт катера", — рассказал собеседник агентства.По его словам, животное породы Веймаранер доставили на берег и передали хозяину.
https://radiosputnik.ria.ru/20210513/lisa-1732210792.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/97144/98/971449868_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_58370188b46812de9a6aba8b3308819e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гочсипб, москва, происшествия

В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку

22:30 29.05.2021 (обновлено: 22:59 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСобака породы Веймаранер на выставке собак "РОССИЯ-2013"
Собака породы Веймаранер на выставке собак РОССИЯ-2013 - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Москве возле Крымской набережной спасатели вытащили из воды тонущую собаку, сообщили РИА Новости в департаменте ГОЧСиПБ.
В субботу на пульт дежурного поисково-спасательной станции "Крымский мост" поступил сигнал, что с набережной в Москва-реку упала собака.
"По тревоге к месту происшествия направились Дмитрий Лушников и Вадим Резвых. Возле Крымской набережной в двух метрах от берега спасатели заметили животное. Дмитрий поднял перепуганную собаку из воды на борт катера", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, животное породы Веймаранер доставили на берег и передали хозяину.
Лисицу и ее потомство спасли на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 19:56В России
В столице спасли лисицу с потомством
 
Хорошие новостиГОЧСиПБМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния