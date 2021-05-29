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Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж
Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж - РИА Новости, 29.05.2021
Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж
Брать с собой собак на пляж, кроме собак-поводырей, запрещено новыми правилами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T03:20
2021-05-29T03:20
россия
владимир голубев
общество
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Брать с собой собак на пляж, кроме собак-поводырей, запрещено новыми правилами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Правда, никаких штрафов за выгул животных на пляже в федеральном Кодексе об административных правонарушениях нет, отметил он. В то же время штрафы могут быть предусмотрены региональными кодексами.Чтобы не нарушать закон, гулять и купать собаку можно в водоемах, в которых запрещено купание людей, посоветовал кинолог.Также Голубев дал советы, как обезопасить для собаки купание. "Будьте внимательны и не допускайте купание собаки в местах с крутыми берегами. Есть вероятность, что из-за усталости питомец не сможет самостоятельно выбраться из воды. Также избегайте мест с сильным течением: собака может погибнуть, не справившись с силой потока воды", - сказал кинолог.В жаркую погоду он советует позаботиться о тени для отдыха животного, охлаждающем коврике, доступе к прохладной питьевой воде, специалист также призвал следить за тем, чтобы собака долго не находилась под палящим солнцем и не пила из водоема, поскольку может подхватить инфекцию.После прогулки, если собака плавала в водоеме, нужно вымыть ее с использованием шампуня для животных, почистить питомцу уши и проверить когти. "Если вы заметили, что у питомца наблюдается вялость, апатия, расстройство желудочно-кишечного тракта, дрожь и другие признаки ухудшения здоровья, немедленно обратитесь к врачу", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20210522/sobaki-1733416038.html
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россия, владимир голубев, общество

Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж

03:20 29.05.2021
 
CC0 / the_darker_knight / Девушка на пляже с собакой
Девушка на пляже с собакой - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
CC0 / the_darker_knight /
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Брать с собой собак на пляж, кроме собак-поводырей, запрещено новыми правилами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"С 1 января 2021 года в России вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Если раньше правила устанавливались регионами самостоятельно, то теперь они утверждены на федеральном уровне. Так, согласно новым правилам, запрещено брать на пляж домашних животных, за исключением собак-поводырей", - рассказал Голубев.
Правда, никаких штрафов за выгул животных на пляже в федеральном Кодексе об административных правонарушениях нет, отметил он. В то же время штрафы могут быть предусмотрены региональными кодексами.
Чтобы не нарушать закон, гулять и купать собаку можно в водоемах, в которых запрещено купание людей, посоветовал кинолог.
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Также Голубев дал советы, как обезопасить для собаки купание. "Будьте внимательны и не допускайте купание собаки в местах с крутыми берегами. Есть вероятность, что из-за усталости питомец не сможет самостоятельно выбраться из воды. Также избегайте мест с сильным течением: собака может погибнуть, не справившись с силой потока воды", - сказал кинолог.
В жаркую погоду он советует позаботиться о тени для отдыха животного, охлаждающем коврике, доступе к прохладной питьевой воде, специалист также призвал следить за тем, чтобы собака долго не находилась под палящим солнцем и не пила из водоема, поскольку может подхватить инфекцию.
"Самая опасная инфекция, которой собака может заразиться в воде, а затем передать хозяину – лептоспироз. Для профилактики этого заболевания собак следует вакцинировать ежегодно. Потенциальные переносчики других инфекций – дикие животные, они могут обитать в прибрежной растительности, поэтому не стоит пускать собаку в заросли камыша, рогозы или ириса", - рассказал Голубев.
После прогулки, если собака плавала в водоеме, нужно вымыть ее с использованием шампуня для животных, почистить питомцу уши и проверить когти. "Если вы заметили, что у питомца наблюдается вялость, апатия, расстройство желудочно-кишечного тракта, дрожь и другие признаки ухудшения здоровья, немедленно обратитесь к врачу", - сказал эксперт.
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