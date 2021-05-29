https://ria.ru/20210529/sobaka-1734690707.html

Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж

Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж - РИА Новости, 29.05.2021

Кинолог рассказал, каких собак можно брать с собой на пляж

Брать с собой собак на пляж, кроме собак-поводырей, запрещено новыми правилами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:20

2021-05-29T03:20

2021-05-29T03:20

россия

владимир голубев

общество

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Брать с собой собак на пляж, кроме собак-поводырей, запрещено новыми правилами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.Правда, никаких штрафов за выгул животных на пляже в федеральном Кодексе об административных правонарушениях нет, отметил он. В то же время штрафы могут быть предусмотрены региональными кодексами.Чтобы не нарушать закон, гулять и купать собаку можно в водоемах, в которых запрещено купание людей, посоветовал кинолог.Также Голубев дал советы, как обезопасить для собаки купание. "Будьте внимательны и не допускайте купание собаки в местах с крутыми берегами. Есть вероятность, что из-за усталости питомец не сможет самостоятельно выбраться из воды. Также избегайте мест с сильным течением: собака может погибнуть, не справившись с силой потока воды", - сказал кинолог.В жаркую погоду он советует позаботиться о тени для отдыха животного, охлаждающем коврике, доступе к прохладной питьевой воде, специалист также призвал следить за тем, чтобы собака долго не находилась под палящим солнцем и не пила из водоема, поскольку может подхватить инфекцию.После прогулки, если собака плавала в водоеме, нужно вымыть ее с использованием шампуня для животных, почистить питомцу уши и проверить когти. "Если вы заметили, что у питомца наблюдается вялость, апатия, расстройство желудочно-кишечного тракта, дрожь и другие признаки ухудшения здоровья, немедленно обратитесь к врачу", - сказал эксперт.

https://ria.ru/20210522/sobaki-1733416038.html

https://ria.ru/20210424/aksessuary-1729732221.html

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россия, владимир голубев, общество