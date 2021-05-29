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В ООН рассказали, чего ждут от встречи Путина и Байдена в Женеве
В ООН рассказали, чего ждут от встречи Путина и Байдена в Женеве - РИА Новости, 29.05.2021
В ООН рассказали, чего ждут от встречи Путина и Байдена в Женеве
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует достижение договоренности о саммите РФ и США в Женеве, надеется, что лидеры стран начнут диалог об оживлении режима... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T17:17
2021-05-29T17:17
россия
антониу гутерреш
джо байден
владимир путин
женева (город)
оон
сша
в мире
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует достижение договоренности о саммите РФ и США в Женеве, надеется, что лидеры стран начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями в том числе через новый договор на смену СНВ-3, заявили РИА Новости в офисе генерального секретаря.Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня."Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашения на смену СНВ-3", - сказал собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20210529/ssha-1734720579.html
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россия, антониу гутерреш, джо байден, владимир путин, женева (город), оон, сша, в мире

В ООН рассказали, чего ждут от встречи Путина и Байдена в Женеве

17:17 29.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 29 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует достижение договоренности о саммите РФ и США в Женеве, надеется, что лидеры стран начнут диалог об оживлении режима контроля над вооружениями в том числе через новый договор на смену СНВ-3, заявили РИА Новости в офисе генерального секретаря.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.
"Генеральный секретарь приветствует извещение о том, что президент Путин и президент Байден встретятся в Женеве в следующем месяце, и надеется, что они вступят в конструктивный диалог о том, как оживить разоружение и контроль над вооружениями, в том числе через новое соглашения на смену СНВ-3", - сказал собеседник агентства.
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
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РоссияАнтониу ГутеррешДжо БайденВладимир ПутинЖенева (город)ООНСШАВ мире
 
 
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