https://ria.ru/20210529/smartfon-1734404558.html

Как максимально продлить работу смартфона без подзарядки

Как максимально продлить работу смартфона без подзарядки - РИА Новости, 29.05.2021

Как максимально продлить работу смартфона без подзарядки

Даже флагманский смартфон, скорее всего, попросится к розетке к концу рабочего дня. И автономность гаджетов, в отличие от других характеристик, практически не... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T08:00

2021-05-29T08:00

2021-05-29T08:02

наука

apple iphone

google android

гаджеты

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596506217_0:57:3008:1749_1920x0_80_0_0_40995d3675c1af4e1398b2c549aea57f.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. Даже флагманский смартфон, скорее всего, попросится к розетке к концу рабочего дня. И автономность гаджетов, в отличие от других характеристик, практически не увеличилась за последние годы. Как сберечь заряд, если нет возможности его в ближайшее время пополнить, — в материале РИА Новости.Почему смартфоны быстро разряжаются?Современные смартфоны и планшеты буквально напичканы всевозможными "железными" и программными потребителями энергии. Многолетняя борьба производителей за автономность на уровне двух суток идет с переменным успехом — большинство потребителей по-прежнему заряжают смартфон каждый день.Главные операционные системы для мобильных устройств (Android и iOS) по-разному работают с оперативной памятью, приложениями и многим чем еще, но энергоэффективность платформы усиливают практически одинаково. Все сводится к контролю за активностью приложений и увеличению емкости аккумулятора. Производители Android-смартфонов уже сделали стандартом батарейки в 4000-5000 мАч. "Яблочные" гаджеты довольствуются меньшим, даже у крупного iPhone 12 Pro Max — 3687 мАч.Но усилия разработчиков нужно совмещать и с разумной пользовательской настройкой, чтобы максимально увеличить автономность смартфона.Главный виновник разрядаБольше всего энергии потребляет дисплей. В зависимости от его типа экономить заряд можно по-разному. Но есть единая тактика, основанная на нескольких принципах. Во-первых, уменьшайте яркость экрана — стопроцентная подсветка часто несильно отличается на глаз от 75-80 процентов, а вот энергопотребление порой вырастает в разы. Во-вторых, автоматическая регулировка подсветки забирает драгоценный заряд из-за некорректной оценки внешнего освещения и работы самого датчика. Следите и за таймаутом экрана (временем отключения подсветки). Возможно, вам хватит и 30 секунд, а батарейку это пощадит.Экраны на органических светодиодах (OLED) дают дополнительные инструменты контроля. Именно для смартфонов с такими матрицами имеет смысл применять темную тему — из-за особенности технологии эти экраны передают черный цвет отключением пикселей, что реально экономит заряд.OLED-устройства нередко способны работать с Always on Display, когда на экран в режиме ожидания выводится сервисная информация. Штука удобная, но и это требует энергии, хоть и немного. Кстати, некоторые производители смартфонов с LCD-дисплеями внедряют в оболочки что-то похожее. Однако в этом случае гаджет разряжается намного быстрее, ведь задействованы все пиксели.Модные высокочастотные дисплеи, активно продвигаемые на рынке, принесли не только плавность картинки, но и резкое увеличение энергопотребления. Режим 90-120-144 Гц способен сократить автономность в два раза. К счастью, пока в устройствах еще можно вручную выставить привычные 60 Гц — с ними картинка не так приятна глазу, но гаджет протянет намного дольше.Наконец, некоторые смартфоны с экранами сверхвысокого разрешения позволяют программно его снизить. То есть из нативных QHD+ можно получить меньшие FHD+. Подобные ухищрения действительно экономят несколько процентов заряда.Скрытые обжорыНа втором месте по потреблению энергии — всевозможные беспроводные интерфейсы, значение которых с каждым годом только растет. Например, Bluetooth: хоть с версии 4.0 он значительно поумерил аппетиты, все-таки потребляет немало. А без него никак не обойтись, если у вас есть носимая электроника или беспроводные наушники. Еще прожорливее GPS, который в современных гаджетах нужен не только для навигации. Многие программы требуют информации о местоположении смартфона. Чтобы пользователи не опасались слежки, в Android и iOS есть контроль за подобной активностью софта. Проще говоря, нам дают возможность в настройках самостоятельно разрешать и запрещать доступ к геопозиции. Правда, есть нюанс — если переборщить с настройками и запретить GPS всем подряд, некоторые приложения, например навигаторы, вообще не смогут работать.Вообще, эта сфера — настоящая кладезь для оптимизатора потребления энергии. Современные операционные системы предлагают широкий функционал по отслеживанию активности софта. В частности, в настройках можно посмотреть энергопотребление той или иной программы. Так, приложение Facebook часто обвиняют в заметном "поедании" аккумулятора. И если вам не нужны push-уведомления, целесообразнее закрывать соцсеть после использования. Уведомлениями злоупотребляют многие разработчики приложений. Android и iOS тут совсем не против ручной регулировки, достаточно потратить пару минут, и вас уже не будут донимать сообщения от магазинов и предложения скидок от доставки.Многие смартфоны можно переключить в режим экономии, отключающий большинство функций. И это реальное подспорье, когда из батарейки нужно выжать максимум. А вот сторонние приложения, обещающие оптимизацию энергопотребления, обычно совершенно бесполезны — из-за отсутствия интеграции в систему.Факторы износаЛюбой аккумулятор — крошечный для фитнес-браслета или огромный для ноутбука — это расходный материал, ресурс которого заметно ниже, чем у самого устройства. И с каждым циклом заряда-разряда фактическая емкость уменьшается. Производители считают, что заметная просадка литиевой АКБ наступает через 300-400 таких циклов. Но есть нюансы, о которых знают не все.Например, литиевые батарейки не любят глубокого разряда — до 10-15 процентов. А, скажем, на морозе аккумулятор разряжается прямо на глазах. Так что зимой прячьте смартфон во внутренние карманы.Заряжать смартфон до ста процентов на самом деле вредная привычка. Практически все производители рекомендуют поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20 до 80 процентов. Но в реальной жизни так мало кто делает, ведь это банально неудобно.Модные быстрые зарядки, а на рынке уже есть смартфоны, способные заряжаться с мощностью 100 Вт, тоже сказываются. Производители борются с пагубным перегревом, связанным с высокой мощностью, но пока полностью эту проблему не решили. Так что нам приходится постоянно выбирать между комфортом и заботой о ресурсе аккумулятора.

https://ria.ru/20210317/iphone-1601630398.html

https://ria.ru/20201008/bluetooth-1578703566.html

https://ria.ru/20200926/zaryadka-1577207821.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, google android, гаджеты, технологии