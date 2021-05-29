https://ria.ru/20210529/siriya-1734766821.html

В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены

В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены - РИА Новости, 29.05.2021

В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены

Боевики вооруженного формирования 29 мая не пропустили в провинции Идлиб группу школьников, двигавшихся на пункт пропуска "Трумба" для сдачи экзаменов, сообщил... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T23:02

2021-05-29T23:02

2021-05-29T23:02

война в сирии

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

в мире

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики вооруженного формирования 29 мая не пропустили в провинции Идлиб группу школьников, двигавшихся на пункт пропуска "Трумба" для сдачи экзаменов, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Кулить отметил, что с 27 мая по инициативе министерства образования Сирии при поддержке российского ЦПВС открыты шесть пунктов пропуска в провинциях Идлиб, Ракка, Дэйр-эз-Зор и Алеппо для обеспечения централизованной сдачи экзаменов школьниками населенных пунктов Идлибской зоны деэскалации и других неподконтрольных сирийскому правительству районов.Отмечается, что централизованная сдача экзаменов ежегодно организуется властями страны для получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне. С начала работы пунктов пропуска ими воспользовалось 4297 человек."Вместе с тем, по данным объективного контроля, 29 мая в районе между населенными пунктами Маарет-эль-Улия и Сармин провинции Идлиб боевиками вооруженного формирования, действующего в зоне ответственности вооруженных сил Турции, была остановлена и возвращена в обратном направлении группа школьников, двигавшихся в сопровождении родителей на пункт пропуска "Трумба", который расположен в районе города Серакаб", - сказал Кулить.

https://ria.ru/20210516/siriya-1732557477.html

https://ria.ru/20210329/idlib-1603356175.html

идлиб (мухафаза)

сирия

алеппо

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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире