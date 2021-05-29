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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20210529/siriya-1734766821.html
В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены - РИА Новости, 29.05.2021
В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
Боевики вооруженного формирования 29 мая не пропустили в провинции Идлиб группу школьников, двигавшихся на пункт пропуска "Трумба" для сдачи экзаменов, сообщил... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T23:02
2021-05-29T23:02
война в сирии
идлиб (мухафаза)
сирия
алеппо
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики вооруженного формирования 29 мая не пропустили в провинции Идлиб группу школьников, двигавшихся на пункт пропуска "Трумба" для сдачи экзаменов, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.Кулить отметил, что с 27 мая по инициативе министерства образования Сирии при поддержке российского ЦПВС открыты шесть пунктов пропуска в провинциях Идлиб, Ракка, Дэйр-эз-Зор и Алеппо для обеспечения централизованной сдачи экзаменов школьниками населенных пунктов Идлибской зоны деэскалации и других неподконтрольных сирийскому правительству районов.Отмечается, что централизованная сдача экзаменов ежегодно организуется властями страны для получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне. С начала работы пунктов пропуска ими воспользовалось 4297 человек."Вместе с тем, по данным объективного контроля, 29 мая в районе между населенными пунктами Маарет-эль-Улия и Сармин провинции Идлиб боевиками вооруженного формирования, действующего в зоне ответственности вооруженных сил Турции, была остановлена и возвращена в обратном направлении группа школьников, двигавшихся в сопровождении родителей на пункт пропуска "Трумба", который расположен в районе города Серакаб", - сказал Кулить.
https://ria.ru/20210516/siriya-1732557477.html
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идлиб (мухафаза), сирия, алеппо, в мире

В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены

23:02 29.05.2021
 
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
Боевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики вооруженного формирования 29 мая не пропустили в провинции Идлиб группу школьников, двигавшихся на пункт пропуска "Трумба" для сдачи экзаменов, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить отметил, что с 27 мая по инициативе министерства образования Сирии при поддержке российского ЦПВС открыты шесть пунктов пропуска в провинциях Идлиб, Ракка, Дэйр-эз-Зор и Алеппо для обеспечения централизованной сдачи экзаменов школьниками населенных пунктов Идлибской зоны деэскалации и других неподконтрольных сирийскому правительству районов.
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Отмечается, что централизованная сдача экзаменов ежегодно организуется властями страны для получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне. С начала работы пунктов пропуска ими воспользовалось 4297 человек.
"Вместе с тем, по данным объективного контроля, 29 мая в районе между населенными пунктами Маарет-эль-Улия и Сармин провинции Идлиб боевиками вооруженного формирования, действующего в зоне ответственности вооруженных сил Турции, была остановлена и возвращена в обратном направлении группа школьников, двигавшихся в сопровождении родителей на пункт пропуска "Трумба", который расположен в районе города Серакаб", - сказал Кулить.
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