В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
© AP Photo / Ghaith AlsayedБоевики поддерживаемых Турцией формирований в сирийской провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Боевики вооруженного формирования 29 мая не пропустили в провинции Идлиб группу школьников, двигавшихся на пункт пропуска "Трумба" для сдачи экзаменов, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
Кулить отметил, что с 27 мая по инициативе министерства образования Сирии при поддержке российского ЦПВС открыты шесть пунктов пропуска в провинциях Идлиб, Ракка, Дэйр-эз-Зор и Алеппо для обеспечения централизованной сдачи экзаменов школьниками населенных пунктов Идлибской зоны деэскалации и других неподконтрольных сирийскому правительству районов.
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Отмечается, что централизованная сдача экзаменов ежегодно организуется властями страны для получения выпускниками дипломов государственного образца, признаваемых на международном уровне. С начала работы пунктов пропуска ими воспользовалось 4297 человек.
"Вместе с тем, по данным объективного контроля, 29 мая в районе между населенными пунктами Маарет-эль-Улия и Сармин провинции Идлиб боевиками вооруженного формирования, действующего в зоне ответственности вооруженных сил Турции, была остановлена и возвращена в обратном направлении группа школьников, двигавшихся в сопровождении родителей на пункт пропуска "Трумба", который расположен в районе города Серакаб", - сказал Кулить.
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