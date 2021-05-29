https://ria.ru/20210529/sapega-1734750717.html
Путин поднял тему задержанной в Минске россиянки на встрече с Лукашенко
Путин поднял тему задержанной в Минске россиянки на встрече с Лукашенко - РИА Новости, 29.05.2021
Путин поднял тему задержанной в Минске россиянки на встрече с Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержания в Минске россиянки Софьи Сапеги, ее судьба России... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:26
2021-05-29T19:26
2021-05-29T19:26
россия
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александр лукашенко
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко поднял тему задержания в Минске россиянки Софьи Сапеги, ее судьба России небезразлична, при этом подтвердилась информация и о наличии у нее вида на жительство в республике, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно - это подтвердилось - у нее есть вид на жительство в Белоруссии", - заявил Песков журналистам, говоря о переговорах Путина и Лукашенко."Поэтому мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона", - добавил представитель Кремля.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/sapega-1734648999.html
https://ria.ru/20210529/vzaimodeystvie-1734749039.html
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россия, ryanair, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, вильнюс, в мире
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
в беседе с белорусским коллегой Александром Лукашенко
поднял тему задержания в Минске
россиянки Софьи Сапеги, ее судьба России
небезразлична, при этом подтвердилась информация и о наличии у нее вида на жительство в республике, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
"По инициативе президента России была поднята тема российской гражданки, которая была задержана и которая сейчас находится в СИЗО. Разумеется, ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно - это подтвердилось - у нее есть вид на жительство в Белоруссии", - заявил Песков журналистам, говоря о переговорах Путина и Лукашенко.
"Поэтому мы, конечно, исходим из того, и это было подчеркнуто президентом России, что все должно происходить в рамках закона", - добавил представитель Кремля.
Летевший из Афин
в Вильнюс
23 мая самолет Ryanair
экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram
-канала Nexta, признанного в Белоруссии
экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
Вместе с Протасевичем была задержана Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Срок содержания Сапеги продлен на два месяца, в течение десяти дней ей должны предъявить обвинения. Во вторник в эфире государственного телеканала СТВ было показано видео, на котором Сапега призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личные данные силовиков. По данным МВД республики, этот канал и его "дочки" в регионах признаны в Белоруссии экстремистскими.