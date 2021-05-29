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МИД Сирии прокомментировал продление санкций Евросоюза
МИД Сирии прокомментировал продление санкций Евросоюза - РИА Новости, 29.05.2021
МИД Сирии прокомментировал продление санкций Евросоюза
МИД Сирии в ответ на новое продление санкций против САР Евросоюзом назвал ЕС мягкотелым и оторванным от реальности, а также соучастником в войне против... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:28
2021-05-29T15:28
2021-05-29T15:38
евросоюз
сирия
в мире
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КАИР, 29 мая – РИА Новости. МИД Сирии в ответ на новое продление санкций против САР Евросоюзом назвал ЕС мягкотелым и оторванным от реальности, а также соучастником в войне против сирийцев.Совет ЕС в четверг на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по Сирии. В список входят 283 физлица, против которых действуют запрет на поездки в ЕС и замораживание всех активов, а также 70 организаций."Вновь ЕС подтвердил свою абсолютную оторванность от реальности и участие в войне против Сирии, а также ответственность за пролитую кровь сирийцев и разрушение их достижений", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД САР.Дамаск отмечает, что продление односторонних "бесчеловечных" санкций выявляет, что ЕС гордится "фальшивыми" ценностями – санкции нарушают права человека и международное гуманитарное право.По мнению МИД, санкции стали одним из видов войны против Сирии. Дамаск отмечает, что сирийцы смогли побороть терроризм и его спонсоров, а также проявили активность на президентских выборах, что доказывает намерение разрушить любые попытки повлиять на независимость САР."Европейский союз, терпящий неудачу за неудачей из-за ошибочного подхода и слепого следования американской политике, потерял свой авторитет и влияние на события в регионе и в мире, и стал мягкотелой организацией – бесцветной, безвкусной, не имеющей запаха", - заявил МИД САР.ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией. Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.В Сирии 26 мая прошли президентские выборы. Башар Асад, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%. Боррель ранее заявил, что, по оценке Евросоюза, президентские выборы в Сирии не отвечали критериям демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20210527/kosachev-1734427510.html
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евросоюз, сирия, в мире
КАИР, 29 мая – РИА Новости.
МИД Сирии
в ответ на новое продление санкций против САР Евросоюзом назвал ЕС мягкотелым и оторванным от реальности, а также соучастником в войне против сирийцев.
Совет ЕС в четверг на год - до 1 июня 2022 года - продлил действующие с 2011 года санкции по Сирии. В список входят 283 физлица, против которых действуют запрет на поездки в ЕС и замораживание всех активов, а также 70 организаций.
"Вновь ЕС подтвердил свою абсолютную оторванность от реальности и участие в войне против Сирии, а также ответственность за пролитую кровь сирийцев и разрушение их достижений", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе МИД САР.
Дамаск
отмечает, что продление односторонних "бесчеловечных" санкций выявляет, что ЕС гордится "фальшивыми" ценностями – санкции нарушают права человека и международное гуманитарное право.
По мнению МИД, санкции стали одним из видов войны против Сирии. Дамаск отмечает, что сирийцы смогли побороть терроризм и его спонсоров, а также проявили активность на президентских выборах, что доказывает намерение разрушить любые попытки повлиять на независимость САР.
"Европейский союз, терпящий неудачу за неудачей из-за ошибочного подхода и слепого следования американской политике, потерял свой авторитет и влияние на события в регионе и в мире, и стал мягкотелой организацией – бесцветной, безвкусной, не имеющей запаха", - заявил МИД САР.
ЕС в настоящее время не поддерживает отношения с официальным Дамаском и считает преждевременной нормализацию отношений международного сообщества с Сирией. Совет Европейского союза ранее ввел санкции против правительства Сирии, срок действия которых продлевается ежегодно. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
в середине марта заявил, что Европейский союз не отменит санкции против Сирии и не будет помогать восстановлению этой страны, пока там не начнется транзит власти.
В то же время, Европейский союз заявляет, что европейские санкции не мешают ЕС оставаться главным донором Сирии. В частности, ЕС оказывает помощь сирийским беженцам в соседних с Сирией государствах.
В Сирии 26 мая прошли президентские выборы. Башар Асад
, занимающий пост президента Сирии с 2000 года, избран на еще один семилетний срок, получив 95,1% голосов избирателей. Кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3%, бывший депутат от социалистической партии Абдалла Саллюм Абдалла – 1,5%. Боррель ранее заявил, что, по оценке Евросоюза
, президентские выборы в Сирии не отвечали критериям демократического голосования и не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.