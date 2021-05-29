https://ria.ru/20210529/sanktsii-1734691361.html

США анонсировали санкции против Белоруссии

США анонсировали санкции против Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021

США анонсировали санкции против Белоруссии

США в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей Белоруссии и намерены вернуть... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T03:48

2021-05-29T03:48

2021-05-29T07:33

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. США в сотрудничестве с Евросоюзом и другими партнерами разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей властей Белоруссии и намерены вернуть ограничения против девяти госпредприятий из этой республики, снятые ранее, сообщается в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.О планах ввести санкции против Минска ранее заявлял президент США Джо Байден.Как пояснили в администрации президента США, санкции введут из-за "продолжающихся нарушений прав человека и коррупции, фальсификации выборов 2020 года и событий 23 мая (связанных с самолетом Ryanair – ред.)".Действие санкции в отношении госпредприятий возобновится с 3 июня.Кроме того, США приостанавливают действие договора с Белоруссией о взаимном использовании воздушного пространства, которое позволяет американским и белорусским авиакомпаниям летать и приземляться в обеих странах.Инцидент с самолетом RyanairОтношения Минска и Запада обострились на фоне ситуации с самолетом Ryanair. Летевший из Афин в Вильнюс лайнер 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. С рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Его обвиняют в нескольких преступлениях, включая организацию массовых беспорядков, ему грозит до 15 лет лишения свободы.Вместе с ним также задержали гражданку России Софию Сапегу. По информации российского МИД, спутницу Протасевича подозревают в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии. Ее арестовали на два месяца.Ряд западных стран и Евросоюз призвали как можно скорее принять новые санкции против Минска. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, и запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.Официальный Минск в ответ заявил, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.Практика вынужденных посадок самолетов имела место и ранее, наиболее громким случаем стало принуждение к приземлению самолета президента Боливии Эво Моралеса в Вене в 2013 году. Причиной этому стали слухи о том, что на борту вместе с президентом находится бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, обвиняемый в США в разглашении государственной тайны.

https://ria.ru/20210526/ryanair-1733908895.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/ukraina-1734667394.html

https://ria.ru/20210528/ostorozhnost-1734684852.html

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