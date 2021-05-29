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Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании
Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 29.05.2021
Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании
В Шереметьево проверяют самолет Москва — Симферополь из-за сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:24
2021-05-29T19:24
2021-05-29T20:32
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Шереметьево проверяют самолет Москва — Симферополь из-за сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Вылет рейса авиакомпании "Россия" перенесли, предположительно, на 20:00 для уточнения информации.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
https://ria.ru/20210528/samolet-1734575783.html
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт), происшествия