https://ria.ru/20210529/samolet-1734750456.html

Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании

Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании - РИА Новости, 29.05.2021

Самолет Москва — Симферополь проверяют из-за сообщения о минировании

В Шереметьево проверяют самолет Москва — Симферополь из-за сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:24

2021-05-29T19:24

2021-05-29T20:32

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Шереметьево проверяют самолет Москва — Симферополь из-за сообщения о минировании, заявил РИА Новости представитель экстренных служб.Вылет рейса авиакомпании "Россия" перенесли, предположительно, на 20:00 для уточнения информации.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210528/samolet-1734575783.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шереметьево (аэропорт), происшествия