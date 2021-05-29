https://ria.ru/20210529/samolet-1734724573.html
Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши
Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши - РИА Новости, 29.05.2021
Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:37
2021-05-29T14:37
2021-05-29T14:39
air india
ньюарк
boeing 777
нью-дели
дели
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665442_0:137:2000:1262_1920x0_80_0_0_e84ceb0d3786f799bf2792789243b60b.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту была замечена летучая мышь."Рейс AI-105 вернулся в Дели после вылета после объявления этой местной аварийной ситуации. По прибытии стало известно, что члены экипажа увидели летучую мышь внутри кабины. Сотрудники отдела охраны дикой природы были вызваны, чтобы поймать и унести летучую мышь. Самолет благополучно приземлился около 03:55 утра", - сообщил представитель управления гражданской авиации Индии телеканалу India TV.Он отметил, что после приземления самолета в нем провели фумигацию, после чего обнаружили летучую мышь в районе восьмого ряда сидений самолета, а летевшие в Ньюарк пассажиры продолжили путешествие на другом борту Air India.Отдел безопасности полетов авиакомпании начал расследование инцидента. Вместе с тем, отдел инженеров Air India в своем первоначальном отчете заявил, что проникновение мыши на самолет произошло в результате действий третьих лиц."Вероятная причина может быть при загрузке транспортных средств, подобных тем, что используются для перевозки общественного питания", - сказал представитель Air India.
https://ria.ru/20210523/ptitsa-1733574492.html
https://rsport.ria.ru/20210331/basketbol-1603593182.html
ньюарк
нью-дели
дели
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665442_69:0:1932:1397_1920x0_80_0_0_7c5048a78f4dca82825d434d5d5385f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
air india, ньюарк, boeing 777, нью-дели, дели, в мире