https://ria.ru/20210529/samolet-1734724573.html

Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши

Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши - РИА Новости, 29.05.2021

Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши

Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:37

2021-05-29T14:37

2021-05-29T14:39

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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту была замечена летучая мышь."Рейс AI-105 вернулся в Дели после вылета после объявления этой местной аварийной ситуации. По прибытии стало известно, что члены экипажа увидели летучую мышь внутри кабины. Сотрудники отдела охраны дикой природы были вызваны, чтобы поймать и унести летучую мышь. Самолет благополучно приземлился около 03:55 утра", - сообщил представитель управления гражданской авиации Индии телеканалу India TV.Он отметил, что после приземления самолета в нем провели фумигацию, после чего обнаружили летучую мышь в районе восьмого ряда сидений самолета, а летевшие в Ньюарк пассажиры продолжили путешествие на другом борту Air India.Отдел безопасности полетов авиакомпании начал расследование инцидента. Вместе с тем, отдел инженеров Air India в своем первоначальном отчете заявил, что проникновение мыши на самолет произошло в результате действий третьих лиц."Вероятная причина может быть при загрузке транспортных средств, подобных тем, что используются для перевозки общественного питания", - сказал представитель Air India.

https://ria.ru/20210523/ptitsa-1733574492.html

https://rsport.ria.ru/20210331/basketbol-1603593182.html

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air india, ньюарк, boeing 777, нью-дели, дели, в мире