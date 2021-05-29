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Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши
Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши - РИА Новости, 29.05.2021
Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши
Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:37
2021-05-29T14:39
air india
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту была замечена летучая мышь."Рейс AI-105 вернулся в Дели после вылета после объявления этой местной аварийной ситуации. По прибытии стало известно, что члены экипажа увидели летучую мышь внутри кабины. Сотрудники отдела охраны дикой природы были вызваны, чтобы поймать и унести летучую мышь. Самолет благополучно приземлился около 03:55 утра", - сообщил представитель управления гражданской авиации Индии телеканалу India TV.Он отметил, что после приземления самолета в нем провели фумигацию, после чего обнаружили летучую мышь в районе восьмого ряда сидений самолета, а летевшие в Ньюарк пассажиры продолжили путешествие на другом борту Air India.Отдел безопасности полетов авиакомпании начал расследование инцидента. Вместе с тем, отдел инженеров Air India в своем первоначальном отчете заявил, что проникновение мыши на самолет произошло в результате действий третьих лиц."Вероятная причина может быть при загрузке транспортных средств, подобных тем, что используются для перевозки общественного питания", - сказал представитель Air India.
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air india, ньюарк, boeing 777, нью-дели, дели, в мире

Индийский самолет вернутся в аэропорт отправления из-за летучей мыши

14:37 29.05.2021 (обновлено: 14:39 29.05.2021)
 
© Depositphotos / KirsanovValЛетучая мышь
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© Depositphotos / KirsanovVal
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НЬЮ-ДЕЛИ, 29 мая – РИА Новости. Самолет Boeing 777-300 авиакомпании Air India, вылетевший в четверг из Нью-Дели в американский Ньюарк, вернулся в аэропорт отправления после того, как на борту была замечена летучая мышь.
"Рейс AI-105 вернулся в Дели после вылета после объявления этой местной аварийной ситуации. По прибытии стало известно, что члены экипажа увидели летучую мышь внутри кабины. Сотрудники отдела охраны дикой природы были вызваны, чтобы поймать и унести летучую мышь. Самолет благополучно приземлился около 03:55 утра", - сообщил представитель управления гражданской авиации Индии телеканалу India TV.
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Он отметил, что после приземления самолета в нем провели фумигацию, после чего обнаружили летучую мышь в районе восьмого ряда сидений самолета, а летевшие в Ньюарк пассажиры продолжили путешествие на другом борту Air India.
Отдел безопасности полетов авиакомпании начал расследование инцидента. Вместе с тем, отдел инженеров Air India в своем первоначальном отчете заявил, что проникновение мыши на самолет произошло в результате действий третьих лиц.
"Вероятная причина может быть при загрузке транспортных средств, подобных тем, что используются для перевозки общественного питания", - сказал представитель Air India.
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