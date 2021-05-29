https://ria.ru/20210529/reys-1734759416.html

Рейс Москва-Симферополь проверили, он готовится к вылету

Рейс Москва-Симферополь проверили, он готовится к вылету - РИА Новости, 29.05.2021

Рейс Москва-Симферополь проверили, он готовится к вылету

Вылет самолета направлением Москва-Симферополь из столичного аэропорта "Шереметьево" задержали на 50 минут после сообщения о "минировании", сейчас воздушное... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T21:07

2021-05-29T21:07

2021-05-29T21:09

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вылет самолета направлением Москва-Симферополь из столичного аэропорта "Шереметьево" задержали на 50 минут после сообщения о "минировании", сейчас воздушное судно готовится к вылету, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представитель в экстренных службах сообщил агентству, что рейс проверяют из-за сообщения о минировании. Согласно изначальному расписанию, самолет должен был вылететь в 20.00.Как передает корреспондент, проверка уже закончилась и самолет готовится ко взлету.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".

https://ria.ru/20210529/samolet-1734750456.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия