https://ria.ru/20210529/reys-1734716186.html

Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии

Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021

Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на субботний рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T13:04

2021-05-29T13:04

2021-05-29T13:07

в мире

задержание основателя telegram-канала nexta

россия

белоруссия

austrian airlines

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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на субботний рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут, сообщила РИА Новости представитель авиалинии."Austrian Airlines получила разрешение российских властей осуществить в субботу рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут. Разрешения на осуществления рейса в воскресенье у нас ещё нет, но мы уверены, что получим его", - сообщила собеседница агентства.Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734657467.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, austrian airlines