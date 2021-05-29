Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии
13:04 29.05.2021 (обновлено: 13:07 29.05.2021)
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет авиакомпании Austrian Airlines
© AP Photo / Matthias Schrader
ВЕНА, 29 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на субботний рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут, сообщила РИА Новости представитель авиалинии.
"Austrian Airlines получила разрешение российских властей осуществить в субботу рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут. Разрешения на осуществления рейса в воскресенье у нас ещё нет, но мы уверены, что получим его", - сообщила собеседница агентства.
Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.