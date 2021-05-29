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Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии
Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии - РИА Новости, 29.05.2021
Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии
Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на субботний рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут, сообщила РИА... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T13:04
2021-05-29T13:07
в мире
задержание основателя telegram-канала nexta
россия
белоруссия
austrian airlines
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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на субботний рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут, сообщила РИА Новости представитель авиалинии."Austrian Airlines получила разрешение российских властей осуществить в субботу рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут. Разрешения на осуществления рейса в воскресенье у нас ещё нет, но мы уверены, что получим его", - сообщила собеседница агентства.Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210528/belorussiya-1734657467.html
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в мире, задержание основателя telegram-канала nexta, россия, белоруссия, austrian airlines

Austrian Airlines дали разрешение на рейс Вена — Москва в облет Белоруссии

13:04 29.05.2021 (обновлено: 13:07 29.05.2021)
 
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет авиакомпании Austrian Airlines
Самолет авиакомпании Austrian Airlines - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Matthias Schrader
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ВЕНА, 29 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на субботний рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут, сообщила РИА Новости представитель авиалинии.
"Austrian Airlines получила разрешение российских властей осуществить в субботу рейс из Вены в Москву и обратно, используя альтернативный маршрут. Разрешения на осуществления рейса в воскресенье у нас ещё нет, но мы уверены, что получим его", - сообщила собеседница агентства.
Ряд европейских стран после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.
Самолет авиакомпании Ryanair - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 18:57В мире
СК Белоруссии заявил о еще одном письме о "минировании" рейса Ryanair
Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.
 
В миреЗадержание основателя Telegram-канала NextaРоссияБелоруссияAustrian Airlines
 
 
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