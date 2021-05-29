В Austrian Airlines оценили ситуацию с запретом полетов через Белоруссию
12:57 29.05.2021 (обновлено: 13:59 29.05.2021)
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет авиакомпании Austrian Airlines
© AP Photo / Matthias Schrader
ВЕНА, 29 мая — РИА Новости, Маргарита Костив. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines хочет получить от российских властей длительное разрешение на рейсы в обход Белоруссии, сообщила РИА Новости представитель компании.
В субботу перевозчик согласовал с Москвой рейс из Вены в Москву и обратно по альтернативному маршруту. Так же было и вчера.
"Пока мы получаем разрешения на каждый день, например, разрешение на субботний рейс мы получили этой ночью. Но, конечно, в наших интересах было бы иметь разрешение на длительной основе", — рассказала собеседница агентства.
Некоторые страны ЕС после инцидента с самолетом Ryanair запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией, а также рекомендовали европейским перевозчикам избегать полетов над республикой.
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Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое в итоге не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, его задержали при проверке документов по ранее возбужденным уголовным делам.
Белоруссия заявила, что письмо с угрозой поступило на электронную почту минского аэропорта. Власти утверждают, что командир экипажа сам решил совершить посадку в Минске.
Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней нет признаков какого-либо давления на экипаж лайнера.
В то же время агентство Рейтер сообщило, что Ryanair считает расшифровку "неточной", а самолет "незаконно перенаправили под ложным предлогом". Также утверждалось, что минские диспетчеры предоставили экипажу ложную информацию о том, что компания не отвечает на телефонные звонки. Ryanair официально не прокомментировала эти сведения.