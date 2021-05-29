https://ria.ru/20210529/puski-1734688499.html

Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд - РИА Новости, 29.05.2021

Россия установила рекорд по числу безаварийных космических пусков подряд

Состоявшийся в пятницу старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный завершился успехом и стал для России... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T01:27

2021-05-29T01:27

2021-05-29T07:34

ник хейг

oneweb

алексей овчинин

плесецк (космодром)

международная космическая станция (мкс)

роскосмос

дмитрий рогозин

франция

иран

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Состоявшийся в пятницу старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb с космодрома Восточный завершился успехом и стал для России 59-м подряд безаварийным космическим пуском, такого еще не было в современной истории страны, следует из подсчетов РИА Новости.Ранее в ночь на субботу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин написал в своем Telegram-канале, что все британские спутники выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат".Предыдущий рекорд из 58 успешных космических пусков подряд был установлен в период с февраля 1992 по февраль 1993 года. Его удалось повторить 26 апреля, когда ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на орбиту 36 спутников OneWeb. При этом СССР в период с января 1983 по ноябрь 1984 года смог выполнить 185 успешных космических пусков подряд.Безаварийная серия началась после пилотируемого запуска в октябре 2018 года, когда из-за аварии при разделении ступеней ракеты "Союз-ФГ" был прерван полет к Международной космической станции корабля "Союз МС-10". Благодаря системе аварийного спасения российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благополучно приземлились.За прошедшие после этого два с половиной года Россия осуществила 27 успешных космических пусков с Байконура, 19 — с Плесецка, шесть — с Восточного и семь — с космодрома Куру во Французской Гвиане. Для сравнения, за этот же срок в мире произошли 18 аварийных космических пусков: восемь — в Китае, три — в Иране, три — в США, два — во Франции и два — в Новой Зеландии.Нынешняя безаварийная серия прервала череду ежегодных нештатных ситуаций при российских космических пусках. Так, в 2010, 2013 и 2016-2018 годах происходило по одной аварии в год, в 2012 и 2015 годах — по две, в 2014 году — три, в 2011 году — четыре.В марте 2021 года генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который занял этот пост в 2018 году, заявил, что госкорпорация сделает все, чтобы сохранить безаварийность космических стартов, пусть это и очень непростая задача.

https://ria.ru/20210524/kosmonavt-1733620629.html

https://ria.ru/20210521/roskosmos-1733224177.html

франция

иран

россия

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ник хейг, oneweb, алексей овчинин, плесецк (космодром), международная космическая станция (мкс), роскосмос, дмитрий рогозин, франция, иран, россия, космос - риа наука