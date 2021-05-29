В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
10:30 29.05.2021 (обновлено: 13:53 29.05.2021)
НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, сообщает в субботу Следственное управление СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.
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В главке МВД, в свою очередь, рассказали, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную.
"Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", — сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, преодолевая сопротивление 19-летнего знакомого задерживаемого, полицейский, превышая полномочия, ударил его ногами и руками, после чего вынул из кобуры табельный пистолет Макарова, взвел в боевое положение и стал направлять на молодого человека. В ходе борьбы он "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы".
В ГУ МВД сообщили, что полицейские на месте оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду врачей, которая госпитализировала пострадавшего. Двое других правонарушителей, один из которых снимал произошедшее на видео, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД", — говорится в сообщении.
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