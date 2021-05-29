https://ria.ru/20210529/politsiya-1734703854.html

В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом

В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом - РИА Новости, 29.05.2021

В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом

Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T10:30

2021-05-29T10:30

2021-05-29T13:53

россия

гумвд

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, сообщает в субботу Следственное управление СК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.В главке МВД, в свою очередь, рассказали, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную."Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", — сообщили в ГУ МВД.По версии следствия, преодолевая сопротивление 19-летнего знакомого задерживаемого, полицейский, превышая полномочия, ударил его ногами и руками, после чего вынул из кобуры табельный пистолет Макарова, взвел в боевое положение и стал направлять на молодого человека. В ходе борьбы он "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы".В ГУ МВД сообщили, что полицейские на месте оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду врачей, которая госпитализировала пострадавшего. Двое других правонарушителей, один из которых снимал произошедшее на видео, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства."На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200215/1564816718.html

https://ria.ru/20190827/1557936758.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 2021-05-29T10:30 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия