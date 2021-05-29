Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/politsiya-1734703854.html
В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом - РИА Новости, 29.05.2021
В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом
Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T10:30
2021-05-29T13:53
россия
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
новосибирская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734708248_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_4424d36f609494097340aafc34696d57.jpg
НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, сообщает в субботу Следственное управление СК России по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.В главке МВД, в свою очередь, рассказали, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную."Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", — сообщили в ГУ МВД.По версии следствия, преодолевая сопротивление 19-летнего знакомого задерживаемого, полицейский, превышая полномочия, ударил его ногами и руками, после чего вынул из кобуры табельный пистолет Макарова, взвел в боевое положение и стал направлять на молодого человека. В ходе борьбы он "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы".В ГУ МВД сообщили, что полицейские на месте оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду врачей, которая госпитализировала пострадавшего. Двое других правонарушителей, один из которых снимал произошедшее на видео, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства."На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200215/1564816718.html
https://ria.ru/20190827/1557936758.html
россия
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сотрудник ДПС случайно выстрелил мужчине в голову во время задержания. Кадры инцидента
Конфликт произошёл в Мошковском районе Новосибирской области. Нарушители проигнорировали требования остановиться, после недолгой погони полицейские задержали водителя. Им пытался помешать один из пассажиров. Сотрудник скрутил его и положил на капот автомобиля, после чего «непроизвольно» выстрелил ему в голову. В региональном главке МВД заявили, что возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
2021-05-29T10:30
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734708248_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_ce6a8d9c5234a27fd644188fb2801bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области полицейский ранил нарушителя случайным выстрелом

10:30 29.05.2021 (обновлено: 13:53 29.05.2021)
 
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 29 мая — РИА Новости. Инспектор ДПС в Новосибирской области при задержании нарушителя правил дорожного движения случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека, возбуждено уголовное дело по двум статьям УК, сообщает в субботу Следственное управление СК России по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК России ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2020
15 февраля 2020, 13:13
В Ростовской области мальчик погиб от случайного выстрела из ружья
В главке МВД, в свою очередь, рассказали, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную.
"Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", — сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, преодолевая сопротивление 19-летнего знакомого задерживаемого, полицейский, превышая полномочия, ударил его ногами и руками, после чего вынул из кобуры табельный пистолет Макарова, взвел в боевое положение и стал направлять на молодого человека. В ходе борьбы он "непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы".
В ГУ МВД сообщили, что полицейские на месте оказали первую помощь раненому, вызвали бригаду врачей, которая госпитализировала пострадавшего. Двое других правонарушителей, один из которых снимал произошедшее на видео, доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
"На место происшествия выезжали начальник управления по работе с личным составом и начальник оперативно-разыскной части собственной безопасности регионального главка МВД. По данному факту в ГУ МВД России по Новосибирской области проводится служебная проверка, которая взята на контроль начальником ГУ МВД", — говорится в сообщении.
Оружейные патроны - РИА Новости, 1920, 27.08.2019
27 августа 2019, 08:20
Житель Ямала случайно выстрелил из ружья в голову товарища
 
РоссияГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния