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Песков прокомментировал возможность полетов "Белавиа" в Крым
Песков прокомментировал возможность полетов "Белавиа" в Крым - РИА Новости, 29.05.2021
Песков прокомментировал возможность полетов "Белавиа" в Крым
Вопрос о возможности полетов авиакомпании "Белавиа" в Крым не поднимался в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:20
2021-05-29T19:20
2021-05-29T19:20
россия
белавиа
александр лукашенко
дмитрий песков
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сочи
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Вопрос о возможности полетов авиакомпании "Белавиа" в Крым не поднимался в ходе переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет" - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждали ли эту тему президенты в ходе переговоров.Вопрос о возможности полетов "Белавиа" в Крым нужно задавать белорусской авиакомпании, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это надо у "Белавиа" спрашивать. Это не российская компания", - сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли "Белавиа" летать в Крым.Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу.
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россия, белавиа, александр лукашенко, дмитрий песков, владимир путин, сочи