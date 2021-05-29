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В трансформаторном пункте на Камчатке нашли тело подростка
В трансформаторном пункте на Камчатке нашли тело подростка - РИА Новости, 29.05.2021
В трансформаторном пункте на Камчатке нашли тело подростка
Тело 16-летнего подростка обнаружили утром 29 мая в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:29
2021-05-29T12:29
2021-05-29T12:29
следственный комитет россии (ск рф)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 мая – РИА Новости. Тело 16-летнего подростка обнаружили утром 29 мая в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском, сообщает региональное следственное управление СК РФ."Организована процессуальная проверка по факту обнаружения утром 29 мая 2021 года в трансформаторном пункте, расположенном по улице Космонавтов города Петропавловска-Камчатского, тела 16-летнего юноши. Предположительно смерть подростка наступила от удара током", - говорится в сообщении ведомства.В следственном управлении добавили, что назначены экспертные исследования. Проверку также начала прокуратура."Будет дана оценка исполнению федерального законодательства в части соблюдения требований безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства", - сообщается на сайте прокуратуры Камчатского края.
https://ria.ru/20210529/politsiya-1734703854.html
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следственный комитет россии (ск рф), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия