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Песков отметил, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома
Песков отметил, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома - РИА Новости, 29.05.2021
Песков отметил, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома
Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой гражданин республики чувствует себя в России как дома, сказал... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T19:38
2021-05-29T19:38
2021-05-29T20:29
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
сочи
белоруссия
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой гражданин республики чувствует себя в России как дома, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу."Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя (в РФ - рег.) как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Также как и российские граждане. Здесь ничего необычного в этом нет", - сказал Песков журналистам.
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россия, александр лукашенко, дмитрий песков, сочи, белоруссия