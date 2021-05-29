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Песков отметил, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома

Песков отметил, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома - РИА Новости, 29.05.2021

Песков отметил, что Лукашенко чувствует себя в Сочи как дома

Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой гражданин республики чувствует себя в России как дома, сказал... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T19:38

2021-05-29T19:38

2021-05-29T20:29

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

сочи

белоруссия

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно оставался в Сочи с ночевкой, любой гражданин республики чувствует себя в России как дома, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Лукашенко приехал в Сочи в пятницу. Встреча Путина и Лукашенко накануне продолжалась более 5 часов. Главы государств продолжили переговоры в Сочи в субботу."Лукашенко неоднократно оставался с ночевкой. Как любой гражданин Белоруссии вообще, он чувствует себя (в РФ - рег.) как дома, может свободно заезжать, уезжать, ночевать. Также как и российские граждане. Здесь ничего необычного в этом нет", - сказал Песков журналистам.

россия

сочи

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, дмитрий песков, сочи, белоруссия