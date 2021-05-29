https://ria.ru/20210529/peregovory-1734733187.html

Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи

Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи - РИА Новости, 29.05.2021

Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи

Владимир Путин продолжил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского главы государства... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T16:10

2021-05-29T16:10

2021-05-29T16:35

россия

дмитрий песков

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

политика

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин продолжил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу. Накануне общение лидеров продолжалось более пяти часов.Президенты обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Путин отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию.Российский лидер также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что позитивные сигналы есть также и по другим направлениям.На встрече затронули и ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным; тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона опровергла эти заявления.По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020-го. В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении гостайны. Он отметил, что это событие не вызвало такой бурной реакции западных партнеров.

https://ria.ru/20210529/zapad-1734644604.html

https://ria.ru/20210528/ryanair-1734652613.html

россия

белоруссия

сочи

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россия, дмитрий песков, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, политика