Путин и Лукашенко продолжили переговоры в Сочи
16:10 29.05.2021 (обновлено: 16:35 29.05.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Владимир Путин продолжил переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
Лукашенко прибыл в Краснодарский край в пятницу. Накануне общение лидеров продолжалось более пяти часов.
Президенты обсудили экономические вопросы и развитие двусторонних связей. Путин отметил рост товарооборота между странами на 18,4%. По его словам, важно сохранить эту тенденцию.
Российский лидер также указал, что ввод в эксплуатацию первого блока БелАЭС состоится в июне. Он назвал это хорошим примером сотрудничества Москвы и Минска, отметив, что позитивные сигналы есть также и по другим направлениям.
На встрече затронули и ситуацию с самолетом Ryanair, 23 мая приземлившимся в Минске после сообщения о минировании, которое оказалось ложным; тогда с рейса сняли Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. ЕС после инцидента призвал принять новые санкции против Минска, обвинив власти в том, что они принудили борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская сторона опровергла эти заявления.
По словам Лукашенко, поведение западных стран после этих событий говорит о попытке дестабилизировать ситуацию в республике — так же, как это было в августе 2020-го.
В свою очередь, Путин напомнил, что в 2013 году самолет президента Боливии Эво Моралеса посадили в Вене из-за слухов о том, что на борту находился бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, которого в США обвиняют в разглашении гостайны. Он отметил, что это событие не вызвало такой бурной реакции западных партнеров.