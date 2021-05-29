https://ria.ru/20210529/pashinyan-1734713216.html

Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности

Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности - РИА Новости, 29.05.2021

Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:33

2021-05-29T12:33

2021-05-29T12:33

россия

никол пашинян

минобороны армении

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владимир путин

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грузия

в мире

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ЕРЕВАН, 29 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал Россию партнером номер один в сфере безопасности."С РФ у нас есть соглашения об объединенной группировке войск и единой системе ПВО, и по этим соглашениям нужны необходимые процедуры", - сказал Пашинян на встрече с жителями ереванского района Норк-Мараш.Он добавил, что ОДКБ является основной системой безопасности, в которой участвует Армении, и "это должно быть сохранено"."Мы приветствует активизацию Минской группы ОБСЕ в контексте сложившейся на границе с Азербайджаном ситуации, это добавляет серьезный компонент в системе безопасности", - сказал и.о. премьера.Он также заявил о необходимости сотрудничества с партнерами из Ирана и Грузии для обеспечения региональной безопасности.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении тогда сообщило, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И.о. премьера Армении Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.

https://ria.ru/20210528/pashinyan-1734617791.html

россия

армения

грузия

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