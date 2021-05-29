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Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание ДНР и ЛНР
Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.05.2021
Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание ДНР и ЛНР
Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из резолюции... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T18:01
2021-05-29T20:40
партия "справедливая россия - за правду"
россия
московская область (подмосковье)
политика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из резолюции заседания палаты депутатов политсилы, которая есть в распоряжении РИА Новости.Кроме того, в партии считают нужным ввести общественную экспертизу и контроль над контентом СМИ, отменить ЕГЭ, восстановить классическое среднее и высшее образования, а также "повысить общественный и государственный статус школы и учителя".Кроме того, депутаты заявили о необходимости с 2022 года ввести выплаты справедливого базового дохода (СБД) и реализовать принципы справедливой пенсии и справедливости во всех сферах жизни, а также создать базис социалистической экономики."Справедливая Россия — За правду" подготовила четыре законопроекта, которые предлагает внести через законодательные органы субъектов России. Среди них поправки в УК об ужесточении уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды и о запрете на распространение в СМИ информации, содержащей оскорбление общественной морали.Другой законопроекта предлагает выделять каждому новорожденному по миллиону рублей, потратить средства будет можно после 18 лет на образование, улучшение жилищных условий или увеличение накопительной части пенсии. Согласно еще одному документу, депутаты хотят предоставить многодетным родителям бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте по маршрутам регулярных перевозок и регулируемым тарифам, по соцкарте жителя Московской области.
https://ria.ru/20210529/sigal-1734722506.html
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партия "справедливая россия - за правду", россия, московская область (подмосковье), политика

Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание ДНР и ЛНР

18:01 29.05.2021 (обновлено: 20:40 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗахар Прилепин, Геннадий Семигин и Сергей Миронов на съезде новой объединённой политической партии "Справедливая Россия - За правду"
Захар Прилепин, Геннадий Семигин и Сергей Миронов на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Партия "Справедливая Россия — За правду" выступила за признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, следует из резолюции заседания палаты депутатов политсилы, которая есть в распоряжении РИА Новости.
Кроме того, в партии считают нужным ввести общественную экспертизу и контроль над контентом СМИ, отменить ЕГЭ, восстановить классическое среднее и высшее образования, а также "повысить общественный и государственный статус школы и учителя".
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
14:22
Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия — За правду"
Кроме того, депутаты заявили о необходимости с 2022 года ввести выплаты справедливого базового дохода (СБД) и реализовать принципы справедливой пенсии и справедливости во всех сферах жизни, а также создать базис социалистической экономики.
"Справедливая Россия — За правду" подготовила четыре законопроекта, которые предлагает внести через законодательные органы субъектов России. Среди них поправки в УК об ужесточении уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды и о запрете на распространение в СМИ информации, содержащей оскорбление общественной морали.
Другой законопроекта предлагает выделять каждому новорожденному по миллиону рублей, потратить средства будет можно после 18 лет на образование, улучшение жилищных условий или увеличение накопительной части пенсии. Согласно еще одному документу, депутаты хотят предоставить многодетным родителям бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном транспорте по маршрутам регулярных перевозок и регулируемым тарифам, по соцкарте жителя Московской области.
Лидеры партий Справедливая Россия, За правду и Патриоты России подписали межпартийный манифест об объединении - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
28 января, 12:33
"Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" объединились
 
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