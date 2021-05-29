https://ria.ru/20210529/oneweb-1734688368.html

Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты

Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты - РИА Новости, 29.05.2021

Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты

Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T01:25

2021-05-29T01:25

2021-05-29T01:25

oneweb

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589938867_0:25:583:353_1920x0_80_0_0_610ac1e6f875da9e03faa3271d6af474.jpg

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Есть отделение всех 36 космических аппаратов", - написал он в Telegram.Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 20.38 мск и через десять минут разгонный блок "Фрегат" с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата". Отделение аппаратов от разгонного блока производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом в промежутке времени с 21.57 28 мая до 0.30 мск 29 мая.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Учитывая текущий пуск, выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

https://ria.ru/20210528/oneweb-1734684381.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

oneweb, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин