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Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты - РИА Новости, 29.05.2021
Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты
Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:25
2021-05-29T01:25
oneweb
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин."Есть отделение всех 36 космических аппаратов", - написал он в Telegram.Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 20.38 мск и через десять минут разгонный блок "Фрегат" с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата". Отделение аппаратов от разгонного блока производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом в промежутке времени с 21.57 28 мая до 0.30 мск 29 мая.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Учитывая текущий пуск, выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
https://ria.ru/20210528/oneweb-1734684381.html
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oneweb, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Все спутники OneWeb выведены на целевые орбиты

01:25 29.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Все 36 британских спутников связи OneWeb выведены на целевые орбиты с помощью российского разгонного блока "Фрегат", сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Есть отделение всех 36 космических аппаратов", - написал он в Telegram.
Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Восточный в 20.38 мск и через десять минут разгонный блок "Фрегат" с аппаратами отделился от третьей ступени ракеты на суборбитальной траектории. Дальнейшее выведение спутников на целевую круговую орбиту высотой 450 километров было обеспечено за счет двух включений маршевого двигателя "Фрегата". Отделение аппаратов от разгонного блока производилось в девять этапов по четыре аппарата в каждом в промежутке времени с 21.57 28 мая до 0.30 мск 29 мая.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19. Учитывая текущий пуск, выполнены уже семь: два с Байконура, четыре с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 218 спутников.
OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б с британскими спутниками связи OneWeb на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
Вчера, 23:29Наука
Услуги OneWeb будут технически доступны в России в конце 2021 года
 
OneWebКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
 
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