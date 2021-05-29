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Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море у Туапсе

Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море у Туапсе - РИА Новости, 29.05.2021

Росприроднадзор зафиксировал нефтяную пленку в Черном море у Туапсе

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе, сообщила глава ведомства Светлана Радионова. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T14:12

2021-05-29T14:12

2021-05-29T21:26

светлана радионова

черное море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

туапсе

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Специалисты Росприроднадзора зафиксировали нефтяную пленку полосой 30 на 150 метров в Черном море вблизи Туапсе, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.Во вторник ГУ МЧС по Кубани сообщило о разливе нефтепродуктов в акватории Черного моря в 790 метрах от берегов Туапсе, который произошел в понедельник. Идут работы по ликвидации последствий, в городе введен режим повышенной готовности."Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 метров. Сейчас ее обрабатывают сорбентом. Мы отбираем пробы, следим за устранением последствий", — сообщила Радионова в Instagram.Глава Росприроднадзора отметила, что виновник сброса нефтепродуктов в море до сих пор не найден."Нефтепроявления сегодня — скорее всего, остаточные проявления недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска", — добавила она.

https://ria.ru/20210527/lukoyl-1734443832.html

черное море

туапсе

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана радионова, черное море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), туапсе, краснодарский край, происшествия