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Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США
Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США - РИА Новости, 29.05.2021
Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США
Россия в марте поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в страну. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T07:39
2021-05-29T09:43
россия
сша
экономика
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия в марте поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в страну. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).За указанный месяц объем импорта сырья вырос по сравнению с февралем в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей — максимального показателя с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в Штаты 23,484 миллиона баррелей. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в Соединенные Штаты 139,869 миллиона баррелей нефти и продуктов из нее. Мексика опустилась на третье место со второго, поставив в США 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия экспортировала 10,868 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.Что касается только нефти, то тут Россия заняла четвертое место, поставив в США 6,1 миллиона баррелей (197 тысяч баррелей в сутки), что в 3,5 раза больше показателя февраля. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 9,583 миллиона баррелей (309 тысяч баррелей в день).В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20 процентов, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2 процента, до 7,679 миллиона в сутки. Завоз только нефти в страну за отчетный месяц увеличился на 3,5 процента, до 5,787 миллиона баррелей в сутки, а экспорт уменьшился на 0,7 процента, до 2,685 миллиона баррелей в день.В марте американское Минэнерго сообщало, что по итогам 2020 года Штаты нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011-го. Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.
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россия, сша, экономика

Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США

07:39 29.05.2021 (обновлено: 09:43 29.05.2021)
 
© AP Photo / Eric GayНефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе
Нефтяной танкер у берегов штата Техас в Мексиканском заливе - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© AP Photo / Eric Gay
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия в марте поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в страну. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
За указанный месяц объем импорта сырья вырос по сравнению с февралем в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей — максимального показателя с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в Штаты 23,484 миллиона баррелей.
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Первое место сохранила за собой Канада, поставив в Соединенные Штаты 139,869 миллиона баррелей нефти и продуктов из нее. Мексика опустилась на третье место со второго, поставив в США 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия экспортировала 10,868 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.
Что касается только нефти, то тут Россия заняла четвертое место, поставив в США 6,1 миллиона баррелей (197 тысяч баррелей в сутки), что в 3,5 раза больше показателя февраля. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 9,583 миллиона баррелей (309 тысяч баррелей в день).
В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20 процентов, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2 процента, до 7,679 миллиона в сутки.
Завоз только нефти в страну за отчетный месяц увеличился на 3,5 процента, до 5,787 миллиона баррелей в сутки, а экспорт уменьшился на 0,7 процента, до 2,685 миллиона баррелей в день.
В марте американское Минэнерго сообщало, что по итогам 2020 года Штаты нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011-го. Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.
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