https://ria.ru/20210529/neft-1734694659.html

Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США

Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США - РИА Новости, 29.05.2021

Россия поставила рекордный за 12 лет объем нефти в США

Россия в марте поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в страну. Об этом свидетельствуют... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:39

2021-05-29T07:39

2021-05-29T09:43

россия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572878713_0:0:3241:1824_1920x0_80_0_0_7233f07d6c37799ac36b32315de59fa4.jpg

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Россия в марте поставила в США рекордный за последние 12 лет объем нефти и нефтепродуктов, став вторым по размеру экспортером в страну. Об этом свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).За указанный месяц объем импорта сырья вырос по сравнению с февралем в 1,8 раза, до 22,938 миллиона баррелей — максимального показателя с июля 2009 года. Тогда Россия поставила в Штаты 23,484 миллиона баррелей. Первое место сохранила за собой Канада, поставив в Соединенные Штаты 139,869 миллиона баррелей нефти и продуктов из нее. Мексика опустилась на третье место со второго, поставив в США 17,616 миллиона баррелей. Саудовская Аравия экспортировала 10,868 миллиона баррелей, заняв четвертую строчку.Что касается только нефти, то тут Россия заняла четвертое место, поставив в США 6,1 миллиона баррелей (197 тысяч баррелей в сутки), что в 3,5 раза больше показателя февраля. Первые три строчки заняли Канада, Мексика и Саудовская Аравия, которая поставила 9,583 миллиона баррелей (309 тысяч баррелей в день).В целом импорт нефти и нефтепродуктов в США в марте вырос на 20 процентов, до 8,288 миллиона баррелей в сутки, а экспорт — на 0,2 процента, до 7,679 миллиона в сутки. Завоз только нефти в страну за отчетный месяц увеличился на 3,5 процента, до 5,787 миллиона баррелей в сутки, а экспорт уменьшился на 0,7 процента, до 2,685 миллиона баррелей в день.В марте американское Минэнерго сообщало, что по итогам 2020 года Штаты нарастили импорт российских нефти и нефтепродуктов до максимума с 2011-го. Объемы закупок составили 538 тысяч баррелей в сутки. В годовом выражении поставки из России выросли на 3,5 процента. Таким образом, Россия стала вторым по величине экспортером нефти и нефтепродуктов в США, сместив с этой позиции Саудовскую Аравию.

https://ria.ru/20210301/tramp-1599365293.html

https://ria.ru/20210331/neft-1603446353.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, экономика