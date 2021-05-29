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Мясников заявил о "бедствии", захлестнувшем Россию
Мясников заявил о "бедствии", захлестнувшем Россию - РИА Новости, 29.05.2021
Мясников заявил о "бедствии", захлестнувшем Россию
Мало кто из россиян может удержаться от фастфуда, хотя его вред очевиден, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T14:38
2021-05-29T16:20
александр мясников (врач)
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мало кто из россиян может удержаться от фастфуда, хотя его вред очевиден, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Он напомнил, что термин "быстрая еда" зародился в Соединенных Штатах, однако там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами. Между тем в России проблема ожирения стала своего рода "национальным бедствием". При этом, по словам медика, некоторая подобная пища может быть полезной в умеренных количествах: к примеру, пицца с сыром, помидорами или морепродуктами. Более того, абсолютно полезной или вредной еды нет, считает врач. По его мнению, даже гамбургер в определенной степени может приносить пользу."Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов", — подытожил Мясников.Ранее врач заявил, что распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от коронавируса. В числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, он назвал рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты.
https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html
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александр мясников (врач), россия, общество

Мясников заявил о "бедствии", захлестнувшем Россию

14:38 29.05.2021 (обновлено: 16:20 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Мало кто из россиян может удержаться от фастфуда, хотя его вред очевиден, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он напомнил, что термин "быстрая еда" зародился в Соединенных Штатах, однако там уже законодательно запретили продавать фастфуд и газированные напитки рядом со школами. Между тем в России проблема ожирения стала своего рода "национальным бедствием".
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При этом, по словам медика, некоторая подобная пища может быть полезной в умеренных количествах: к примеру, пицца с сыром, помидорами или морепродуктами. Более того, абсолютно полезной или вредной еды нет, считает врач. По его мнению, даже гамбургер в определенной степени может приносить пользу.
"Если вы постоянно питаетесь правильно, вы куда-то поехали, вам хочется есть, вам целый день надо работать, идти куда-то, съешьте вы гамбургер! Почему? Он жутко калорийный! Здесь, как я вам уже говорил, под 500 калорий. Он убивает аппетит, он дает вам силы, и вы до ночи есть не захотите. Да, тут ничего особо полезного нет, но ты съел — у тебя бодрость, и ты готов", — подытожил Мясников.
Ранее врач заявил, что распространение избыточного веса и ожирения приобрело характер пандемии, от последствий которой умирают намного чаще, чем от коронавируса. В числе недугов, причиной которых может стать лишний вес, он назвал рак, сахарный диабет, инфаркты и инсульты.
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Александр Мясников (врач)РоссияОбщество
 
 
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