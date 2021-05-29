Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210529/moskva-1734712072.html
На Красной площади возобновилась церемония развода караулов
На Красной площади возобновилась церемония развода караулов - РИА Новости, 29.05.2021
На Красной площади возобновилась церемония развода караулов
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу. РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T12:25
2021-05-29T12:36
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734713365_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c09a66e07f51cd8c4adb56d68808238.jpg
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу.В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации разводы караулов не проводились.Как уточнили в центре по связям с общественностью ФСО России, нынешняя программа церемонии развода пеших и конных караулов в 2021 году принципиально не отличается от программы 2019 года.В основу программы выступления Роты специального караула положены динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость при их выполнении. В программе показательного выступления военнослужащих пешего караула сохранены все основные элементы, ставшие традиционными: "квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".Один из самых зрелищных элементом программы - построение в фигуру "круг", в котором военнослужащие выполняют выстрел холостым патроном.В программу включены новые элементы: построение в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", построение в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка". Выполнение элемента "расческа" стало более коротким и динамичным.Добавление в программу новых элементов, как отметили в ФСО, позволило создать объемную картину действий, чтобы зрители рассмотрели детали выступления, сделать программу более яркой и динамичной.В программе выступления Кавалерийского почетного эскорта изменений не произошло. Военнослужащие эскорта выполнят такие виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также продемонстрируют строевые приемы со штатным холодным оружием.В церемонии, как и прежде, будут задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.Музыкальное сопровождение церемонии по традиции будет осуществлять Президентский оркестр. В его исполнении прозвучат старинные марши и впервые - марш 17 драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.В текущем сезоне церемониальные разводы пеших и конных караулов Президентского полка будут проходить на Соборной площади Московского Кремля с мая по сентябрь, по субботам в 12.00.
https://ria.ru/20210408/polk-1727210309.html
https://ria.ru/20210121/muzei-1593951877.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры церемонии развода караулов Президентского полка на Соборной площади
Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации разводы караулов не проводились.
2021-05-29T12:25
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734713365_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6a7c281707e61e215e2a9568295e9829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, москва, общество

На Красной площади возобновилась церемония развода караулов

12:25 29.05.2021 (обновлено: 12:36 29.05.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу.
В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации разводы караулов не проводились.
Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 03:21
Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России
Как уточнили в центре по связям с общественностью ФСО России, нынешняя программа церемонии развода пеших и конных караулов в 2021 году принципиально не отличается от программы 2019 года.
В основу программы выступления Роты специального караула положены динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость при их выполнении. В программе показательного выступления военнослужащих пешего караула сохранены все основные элементы, ставшие традиционными: "квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".
Один из самых зрелищных элементом программы - построение в фигуру "круг", в котором военнослужащие выполняют выстрел холостым патроном.
В программу включены новые элементы: построение в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", построение в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка". Выполнение элемента "расческа" стало более коротким и динамичным.
Добавление в программу новых элементов, как отметили в ФСО, позволило создать объемную картину действий, чтобы зрители рассмотрели детали выступления, сделать программу более яркой и динамичной.
В программе выступления Кавалерийского почетного эскорта изменений не произошло. Военнослужащие эскорта выполнят такие виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также продемонстрируют строевые приемы со штатным холодным оружием.
В церемонии, как и прежде, будут задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.
Музыкальное сопровождение церемонии по традиции будет осуществлять Президентский оркестр. В его исполнении прозвучат старинные марши и впервые - марш 17 драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.
В текущем сезоне церемониальные разводы пеших и конных караулов Президентского полка будут проходить на Соборной площади Московского Кремля с мая по сентябрь, по субботам в 12.00.
Посетители у картины художника Кузьмы Петрова-Водкина Купание красного коня - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 09:16Распространение коронавируса
В Москве возобновится работа музеев, библиотек и учреждений культуры
 
РоссияМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17В Техасе один человек погиб при крушении самолета
02:17Биохимик научил, как самому оценить качество питьевой воды
02:04Британцев встревожило "эксцентричное" высказывание Байдена о девочке
01:29Bloomberg: ЕС предложил США ответить на "враждебные действия" России
00:50Владимира Спивакова посвятили в мушкетеры
00:44Пушков назвал главную опасность США
00:34Вильфанд предупредил о заморозках в ряде регионов Европейской России
00:29Китайский грузовик состыковался с базовым модулем орбитальной станции
00:23Вильфанд рассказал, когда потеплеет в центре Европейской России
00:13В РВИО рассказали новые подробности об исходе "Ледового побоища"
00:07В России изменился регламент выдачи загранпаспортов
23:40В Индонезии загорелся паром, на котором было почти 200 человек
23:31В Египте начали расследовать гибель бывшего главы украинской разведки
23:19В МВД объяснили правила получения загранпаспортов за рубежом
23:02В Идлибе боевики не пропустили школьников на экзамены
22:53Волгоградцы возмутились "неадекватным" концертом Бузовой
22:38Онищенко оценил версию создания коронавируса в лаборатории
22:30В центре Москвы спасли тонущую в реке собаку
22:18В Тегеране более 30 госучреждений остались без электричества
22:12Борис Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
Лента новостейМолния