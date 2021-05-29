https://ria.ru/20210529/moskva-1734712072.html

На Красной площади возобновилась церемония развода караулов

На Красной площади возобновилась церемония развода караулов - РИА Новости, 29.05.2021

На Красной площади возобновилась церемония развода караулов

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу. РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T12:25

2021-05-29T12:25

2021-05-29T12:36

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу.В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации разводы караулов не проводились.Как уточнили в центре по связям с общественностью ФСО России, нынешняя программа церемонии развода пеших и конных караулов в 2021 году принципиально не отличается от программы 2019 года.В основу программы выступления Роты специального караула положены динамичные перестроения военнослужащих в различные фигуры, уверенное владение оружием при выполнении специальных строевых приемов, слаженность и четкость при их выполнении. В программе показательного выступления военнослужащих пешего караула сохранены все основные элементы, ставшие традиционными: "квадрат", "диагональ", "круг", "расческа", "реверс", "лабиринт", "ручей", "часы", "крест".Один из самых зрелищных элементом программы - построение в фигуру "круг", в котором военнослужащие выполняют выстрел холостым патроном.В программу включены новые элементы: построение в фигуру "ромб", в котором военнослужащие выполняют специальные строевые приемы в сочетании с визуальным эффектом "домино", построение в фигуры "торт", "фейерверк" и "снежинка". Выполнение элемента "расческа" стало более коротким и динамичным.Добавление в программу новых элементов, как отметили в ФСО, позволило создать объемную картину действий, чтобы зрители рассмотрели детали выступления, сделать программу более яркой и динамичной.В программе выступления Кавалерийского почетного эскорта изменений не произошло. Военнослужащие эскорта выполнят такие виды конного построения, как "конная карусель", "восьмерка", "свеча" и "цепочка", а также продемонстрируют строевые приемы со штатным холодным оружием.В церемонии, как и прежде, будут задействованы лошади ганноверской и тракененской пород вороной и гнедой масти.Музыкальное сопровождение церемонии по традиции будет осуществлять Президентский оркестр. В его исполнении прозвучат старинные марши и впервые - марш 17 драгунского Волынского полка, входивший в репертуар военных оркестров российской армии в конце XIX-начале XX столетий.В текущем сезоне церемониальные разводы пеших и конных караулов Президентского полка будут проходить на Соборной площади Московского Кремля с мая по сентябрь, по субботам в 12.00.

https://ria.ru/20210408/polk-1727210309.html

https://ria.ru/20210121/muzei-1593951877.html

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Кадры церемонии развода караулов Президентского полка на Соборной площади Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка, первая в этом году, прошла на Соборной площади Московского Кремля в субботу. В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации разводы караулов не проводились. 2021-05-29T12:25 true PT0M21S

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