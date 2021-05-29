https://ria.ru/20210529/moshennichestvo-1734688871.html

Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России

Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России - РИА Новости, 29.05.2021

Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России

Россиянин Александр Жуков нанес рекламщикам в США ущерб в размере семи миллионов долларов, применив "изощренную схему" кибермошенничества, сообщает офис... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T01:52

2021-05-29T01:52

2021-05-29T05:31

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Россиянин Александр Жуков нанес рекламщикам в США ущерб в размере семи миллионов долларов, применив "изощренную схему" кибермошенничества, сообщает офис прокурора округа Нью-Йорка.В распространенном пресс-релизе прокуратура восточного округа Нью-Йорка сообщила, что жюри присяжных признало Жукова виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества, его совершении, сговоре с целью отмывания денег и в самом деянии.Защита россиянина в разговоре с РИА Новости смогла только подтвердить вынесение присяжными обвинительного вердикта."Могу подтвердить, что его признали виновным по всем четырем пунктам", - сказал адвокат россиянина Закари Маргулис-Онума (Zachary Margulis-Ohnuma).Жукова обвиняли в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Отмечается, что с помощью данной схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например New York Times и Wall Street Journal.Как заявила сторона обвинения, после получения средств за подобную деятельность от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру.Как сообщил в пятницу офис окружного прокурора, судебный процесс занял три недели. Прокуратура называет россиянина "королем мошенников".Сам Жуков заявил, что не считает свою деятельность в интернете незаконной, и всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов.Жуков был задержан по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. Помимо Жукова, по этому делу проходили еще пять россиян - Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. В январе 2019 года власти Болгарии выдали Жукова в США. Ему были предъявлены обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, в мире