https://ria.ru/20210529/moshennichestvo-1734688871.html
Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России - РИА Новости, 29.05.2021
Назван размер ущерба, нанесенного США "королем мошенников" из России
Россиянин Александр Жуков нанес рекламщикам в США ущерб в размере семи миллионов долларов, применив "изощренную схему" кибермошенничества, сообщает офис... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T01:52
2021-05-29T01:52
2021-05-29T05:31
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Россиянин Александр Жуков нанес рекламщикам в США ущерб в размере семи миллионов долларов, применив "изощренную схему" кибермошенничества, сообщает офис прокурора округа Нью-Йорка.В распространенном пресс-релизе прокуратура восточного округа Нью-Йорка сообщила, что жюри присяжных признало Жукова виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества, его совершении, сговоре с целью отмывания денег и в самом деянии.Защита россиянина в разговоре с РИА Новости смогла только подтвердить вынесение присяжными обвинительного вердикта."Могу подтвердить, что его признали виновным по всем четырем пунктам", - сказал адвокат россиянина Закари Маргулис-Онума (Zachary Margulis-Ohnuma).Жукова обвиняли в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Отмечается, что с помощью данной схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например New York Times и Wall Street Journal.Как заявила сторона обвинения, после получения средств за подобную деятельность от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру.Как сообщил в пятницу офис окружного прокурора, судебный процесс занял три недели. Прокуратура называет россиянина "королем мошенников".Сам Жуков заявил, что не считает свою деятельность в интернете незаконной, и всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов.Жуков был задержан по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. Помимо Жукова, по этому делу проходили еще пять россиян - Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. В январе 2019 года власти Болгарии выдали Жукова в США. Ему были предъявлены обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости.
Россиянин Александр Жуков
нанес рекламщикам в США
ущерб в размере семи миллионов долларов, применив "изощренную схему" кибермошенничества, сообщает офис прокурора округа Нью-Йорка.
В распространенном пресс-релизе прокуратура восточного округа Нью-Йорка сообщила, что жюри присяжных признало Жукова виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества, его совершении, сговоре с целью отмывания денег и в самом деянии.
Защита россиянина в разговоре с РИА Новости смогла только подтвердить вынесение присяжными обвинительного вердикта.
"Могу подтвердить, что его признали виновным по всем четырем пунктам", - сказал адвокат россиянина Закари Маргулис-Онума (Zachary Margulis-Ohnuma).
Жукова обвиняли в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в интернете и под рекламными публикациями, а также в сборе за это завышенной платы. Отмечается, что с помощью данной схемы накручивались просмотры, в том числе на сайтах СМИ, например New York Times и Wall Street Journal.
Как заявила сторона обвинения, после получения средств за подобную деятельность от различных компаний Жуков отмывал деньги и направлял их в офшорные банки по всему миру.
Как сообщил в пятницу офис окружного прокурора, судебный процесс занял три недели. Прокуратура называет россиянина "королем мошенников".
Сам Жуков заявил, что не считает свою деятельность в интернете незаконной, и всего лишь предоставлял компаниям желаемые услуги по увеличению посещаемости сайтов.
Жуков был задержан по запросу Вашингтона 9 ноября 2018 года в Варне
. Ордер на задержание россиянина выдал суд Нью-Йорка. Помимо Жукова, по этому делу проходили еще пять россиян - Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев, а также граждане Казахстана Сергей Овсянников и Евгений Тимченко. В январе 2019 года власти Болгарии
выдали Жукова в США. Ему были предъявлены обвинения "в сговоре с целью компьютерного мошенничества".