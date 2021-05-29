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Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего
Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего - РИА Новости, 29.05.2021
Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего
Россияне из всех видов мороженого в 2020 году чаще всего предпочитали пломбир, а оптимальный формат холодного лакомства - вафельный стаканчик, - немного сдал... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T07:14
2021-05-29T07:14
россия
общество
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне из всех видов мороженого в 2020 году чаще всего предпочитали пломбир, а оптимальный формат холодного лакомства - вафельный стаканчик, - немного сдал позиции, следует из результатов исследования компании NielsenIQ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.На втором и третьем месте по популярности — эскимо и рожок: при этом, если продажи рожков и вафельных стаканчиков в натуральном выражении в 2020 году оказались ниже показателей 2019 года на 3,5% и 2,7% соответственно, то эскимо удалось продемонстрировать рост продаж на 3,8%.Эксперты отметили рост продаж мороженого в больших упаковках: причины возросшей популярности напрямую связаны с пандемией, которая усилила тренд на домашнее потребление, считает директор по работе с ритейлерами российского подразделения NielsenIQ Константин Локтев: например, такое мороженое покупают для всей семьи, в том числе для приготовления молочных коктейлей или добавления в кофе.В результате мороженое по итогам 2020 года оказалось одной из немногих категорий кондитерских изделий, показавших положительную динамику: в период с мая по сентябрь, когда реализуется более половины (58%) товарооборота мороженого, его продажи в натуральном выражении смогли достичь уровня 2019 года, а в денежном - превысили на 7,4%.Согласно данным ритейл-аудита NielsenIQ, самым продаваемым в РФ мороженым в 2020 году стала продукция под брендом "Коровка из Кореновки", которая заняла четыре из десяти позиций с наибольшими продажами. Также в лидерах — бренд "Филевское" (ГК "Айсберри"), "Золотой стандарт" (Unilever), "Кузя" (ГК "Янус") и "100% настоящий классический вкус" ("РосФрост").Эксперты отмечают, что теплый апрель текущего года уже положительно сказался на продажах мороженого в России, которые в денежном выражении оказались на 4,4% выше апреля 2020 года, а также ожидают дальнейшего роста потребления."Благодаря эффекту низкой базы теплого сезона прошлого года и снятию ограничений, связанных с COVID-19, есть основания полагать, что при условии теплой погоды и грамотного планирования продаж со стороны производителей и ритейлеров, 2021 год может запомниться дальнейшим ростом потребления главного летнего десерта", - считает Локтев.
https://ria.ru/20210519/morozhenoe-1732924640.html
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россия, общество

Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего

07:14 29.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне из всех видов мороженого в 2020 году чаще всего предпочитали пломбир, а оптимальный формат холодного лакомства - вафельный стаканчик, - немного сдал позиции, следует из результатов исследования компании NielsenIQ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Самым востребованным типом мороженого у российских покупателей остается вафельный стаканчик. На его долю приходится почти треть всех продаж категории (28,1%). Однако в 2020 году покупательский интерес к нему стал снижаться: летом продажи вафельных стаканчиков в натуральном выражении замедлились, и по итогам года динамика оказалась отрицательной", - говорится в исследовании.
На втором и третьем месте по популярности — эскимо и рожок: при этом, если продажи рожков и вафельных стаканчиков в натуральном выражении в 2020 году оказались ниже показателей 2019 года на 3,5% и 2,7% соответственно, то эскимо удалось продемонстрировать рост продаж на 3,8%.
Эксперты отметили рост продаж мороженого в больших упаковках: причины возросшей популярности напрямую связаны с пандемией, которая усилила тренд на домашнее потребление, считает директор по работе с ритейлерами российского подразделения NielsenIQ Константин Локтев: например, такое мороженое покупают для всей семьи, в том числе для приготовления молочных коктейлей или добавления в кофе.
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В результате мороженое по итогам 2020 года оказалось одной из немногих категорий кондитерских изделий, показавших положительную динамику: в период с мая по сентябрь, когда реализуется более половины (58%) товарооборота мороженого, его продажи в натуральном выражении смогли достичь уровня 2019 года, а в денежном - превысили на 7,4%.
Согласно данным ритейл-аудита NielsenIQ, самым продаваемым в РФ мороженым в 2020 году стала продукция под брендом "Коровка из Кореновки", которая заняла четыре из десяти позиций с наибольшими продажами. Также в лидерах — бренд "Филевское" (ГК "Айсберри"), "Золотой стандарт" (Unilever), "Кузя" (ГК "Янус") и "100% настоящий классический вкус" ("РосФрост").
Эксперты отмечают, что теплый апрель текущего года уже положительно сказался на продажах мороженого в России, которые в денежном выражении оказались на 4,4% выше апреля 2020 года, а также ожидают дальнейшего роста потребления.
"Благодаря эффекту низкой базы теплого сезона прошлого года и снятию ограничений, связанных с COVID-19, есть основания полагать, что при условии теплой погоды и грамотного планирования продаж со стороны производителей и ритейлеров, 2021 год может запомниться дальнейшим ростом потребления главного летнего десерта", - считает Локтев.
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