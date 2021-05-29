https://ria.ru/20210529/morozhenoe-1734694098.html

Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего

Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего - РИА Новости, 29.05.2021

Россияне рассказали, какое мороженое любят больше всего

Россияне из всех видов мороженого в 2020 году чаще всего предпочитали пломбир, а оптимальный формат холодного лакомства - вафельный стаканчик, - немного сдал... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T07:14

2021-05-29T07:14

2021-05-29T07:14

россия

общество

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МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Россияне из всех видов мороженого в 2020 году чаще всего предпочитали пломбир, а оптимальный формат холодного лакомства - вафельный стаканчик, - немного сдал позиции, следует из результатов исследования компании NielsenIQ, которое имеется в распоряжении РИА Новости.На втором и третьем месте по популярности — эскимо и рожок: при этом, если продажи рожков и вафельных стаканчиков в натуральном выражении в 2020 году оказались ниже показателей 2019 года на 3,5% и 2,7% соответственно, то эскимо удалось продемонстрировать рост продаж на 3,8%.Эксперты отметили рост продаж мороженого в больших упаковках: причины возросшей популярности напрямую связаны с пандемией, которая усилила тренд на домашнее потребление, считает директор по работе с ритейлерами российского подразделения NielsenIQ Константин Локтев: например, такое мороженое покупают для всей семьи, в том числе для приготовления молочных коктейлей или добавления в кофе.В результате мороженое по итогам 2020 года оказалось одной из немногих категорий кондитерских изделий, показавших положительную динамику: в период с мая по сентябрь, когда реализуется более половины (58%) товарооборота мороженого, его продажи в натуральном выражении смогли достичь уровня 2019 года, а в денежном - превысили на 7,4%.Согласно данным ритейл-аудита NielsenIQ, самым продаваемым в РФ мороженым в 2020 году стала продукция под брендом "Коровка из Кореновки", которая заняла четыре из десяти позиций с наибольшими продажами. Также в лидерах — бренд "Филевское" (ГК "Айсберри"), "Золотой стандарт" (Unilever), "Кузя" (ГК "Янус") и "100% настоящий классический вкус" ("РосФрост").Эксперты отмечают, что теплый апрель текущего года уже положительно сказался на продажах мороженого в России, которые в денежном выражении оказались на 4,4% выше апреля 2020 года, а также ожидают дальнейшего роста потребления."Благодаря эффекту низкой базы теплого сезона прошлого года и снятию ограничений, связанных с COVID-19, есть основания полагать, что при условии теплой погоды и грамотного планирования продаж со стороны производителей и ритейлеров, 2021 год может запомниться дальнейшим ростом потребления главного летнего десерта", - считает Локтев.

https://ria.ru/20210519/morozhenoe-1732924640.html

https://ria.ru/20210518/morozhenoe-1732730699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество