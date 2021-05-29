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Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании
Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании - РИА Новости, 29.05.2021
Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании
Бывшая девушка американского певца Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, обвинив музыканта в насилии и заявив, что тот показывал ей видео, которое заставило ее... РИА Новости, 29.05.2021
2021-05-29T15:36
2021-05-29T15:38
мэрилин мэнсон (брайан уорнер)
нью-гэмпшир
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Бывшая девушка американского певца Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, обвинив музыканта в насилии и заявив, что тот показывал ей видео, которое заставило ее бояться за свою жизнь, сообщило издание TMZ со ссылкой на попавший в его распоряжение иск.По сообщению издания, женщина, которая утверждает, что начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году, заявила, что однажды рок-исполнитель принудил ее посмотреть видео под названием Groupie ("Поклонница"), которое он хранил в сейфе. На видео якобы были запечатлены половые акты, а также сцены с унижением и применением оружия. В частности, на кадрах было якобы показано, как певец пристегнул свою юную поклонницу к стулу и угрожал ей пистолетом. По словам истицы, видеозапись заставила ее опасаться за свою безопасность. Сам Мэнсон, как утверждает женщина, якобы сказал, что видеозапись была снята после концерта в 1996 году.Источник, близкий к музыканту, заявил изданию, что в действительности видеозапись, о которой идет речь, была короткометражным фильмом, снятым по сценарию. Эту короткометражку якобы планировалось использовать в некоем будущем проекте.Отмечается, кроме того, что женщина, подавшая иск против Мэнсона, обвинила его в том, что он изнасиловал ее, после чего угрожал убить. Представители Мэнсона пока не ответили на запрос издания о комментарии.На этой неделе полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году. Тогда правоохранители пояснили, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
https://ria.ru/20210526/arest-1733924969.html
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мэрилин мэнсон (брайан уорнер), нью-гэмпшир, в мире

Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании

15:36 29.05.2021 (обновлено: 15:38 29.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонцерт Мэрилина Мэнсона в Москве
Концерт Мэрилина Мэнсона в Москве - РИА Новости, 1920, 29.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Бывшая девушка американского певца Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, обвинив музыканта в насилии и заявив, что тот показывал ей видео, которое заставило ее бояться за свою жизнь, сообщило издание TMZ со ссылкой на попавший в его распоряжение иск.
По сообщению издания, женщина, которая утверждает, что начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году, заявила, что однажды рок-исполнитель принудил ее посмотреть видео под названием Groupie ("Поклонница"), которое он хранил в сейфе. На видео якобы были запечатлены половые акты, а также сцены с унижением и применением оружия. В частности, на кадрах было якобы показано, как певец пристегнул свою юную поклонницу к стулу и угрожал ей пистолетом. По словам истицы, видеозапись заставила ее опасаться за свою безопасность. Сам Мэнсон, как утверждает женщина, якобы сказал, что видеозапись была снята после концерта в 1996 году.
Американский певец, музыкант Мэрилин Мэнсон во время выступления - РИА Новости, 1920, 26.05.2021
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В США выдали ордер на арест Мэрилина Мэнсона по обвинению в нападении
Источник, близкий к музыканту, заявил изданию, что в действительности видеозапись, о которой идет речь, была короткометражным фильмом, снятым по сценарию. Эту короткометражку якобы планировалось использовать в некоем будущем проекте.
Отмечается, кроме того, что женщина, подавшая иск против Мэнсона, обвинила его в том, что он изнасиловал ее, после чего угрожал убить. Представители Мэнсона пока не ответили на запрос издания о комментарии.
На этой неделе полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году. Тогда правоохранители пояснили, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.
Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".
В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.
Концерт Мэрилина Мэнсона в Москве - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
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Несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в насилии
 
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