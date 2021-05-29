https://ria.ru/20210529/menson-1734729643.html

Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании

Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании - РИА Новости, 29.05.2021

Экс-девушка Мэрилина Мэнсона обвинила музыканта в изнасиловании

Бывшая девушка американского певца Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, обвинив музыканта в насилии и заявив, что тот показывал ей видео, которое заставило ее... РИА Новости, 29.05.2021

2021-05-29T15:36

2021-05-29T15:36

2021-05-29T15:38

мэрилин мэнсон (брайан уорнер)

нью-гэмпшир

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Бывшая девушка американского певца Мэрилина Мэнсона обратилась в суд, обвинив музыканта в насилии и заявив, что тот показывал ей видео, которое заставило ее бояться за свою жизнь, сообщило издание TMZ со ссылкой на попавший в его распоряжение иск.По сообщению издания, женщина, которая утверждает, что начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году, заявила, что однажды рок-исполнитель принудил ее посмотреть видео под названием Groupie ("Поклонница"), которое он хранил в сейфе. На видео якобы были запечатлены половые акты, а также сцены с унижением и применением оружия. В частности, на кадрах было якобы показано, как певец пристегнул свою юную поклонницу к стулу и угрожал ей пистолетом. По словам истицы, видеозапись заставила ее опасаться за свою безопасность. Сам Мэнсон, как утверждает женщина, якобы сказал, что видеозапись была снята после концерта в 1996 году.Источник, близкий к музыканту, заявил изданию, что в действительности видеозапись, о которой идет речь, была короткометражным фильмом, снятым по сценарию. Эту короткометражку якобы планировалось использовать в некоем будущем проекте.Отмечается, кроме того, что женщина, подавшая иск против Мэнсона, обвинила его в том, что он изнасиловал ее, после чего угрожал убить. Представители Мэнсона пока не ответили на запрос издания о комментарии.На этой неделе полиция в американском штате Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест Мэнсона по обвинению в нападении на видеооператора во время концерта в городе Гилфорд в 2019 году. Тогда правоохранители пояснили, что вменяемые Мэнсону обвинения не связаны с правонарушениями сексуального характера.Ранее более десяти женщин обвинили певца в агрессивных действиях и домогательствах. Так, американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу "Мир Дикого запада", обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами "ужасно издевался" над ней и она "устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа". Как сообщало издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины сообщили о своем опыте, обвинив Мэнсона, в том числе, в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания. Мэнсон назвал обвинения в насилии в свой адрес "ужасным искажением реальности".В начале мая британская актриса Эсме Бьянко, сыгравшая в сериале "Игра престолов", подала иск к Мэнсону, обвинив его в изнасиловании и в действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20210526/arest-1733924969.html

https://ria.ru/20210201/nasilie-1595551232.html

нью-гэмпшир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мэрилин мэнсон (брайан уорнер), нью-гэмпшир, в мире